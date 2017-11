El peluquero de los retos y premios

David Robles podría ser considerado el peluquero de los premios. Para él: "Cualquier premio o reconocimiento es simplemente un escalón más que tenemos que subir en una escalera que no tiene fin". Hace muy poco se le distinguía con el premio International Award Talent and Professionals, otorgado por la Fondazione Costanza, una organización con sede en Italia y con delegaciones que operan en todo el mundo . Ha sido el último galardón que este virgitano recogía en el transcurso de una ceremonia celebrada en Madrid, en concreto, en el mítico Hotel Ritz. Se trata de un nuevo reconocimiento que suma a su vitrina de galardones.

En su estantería de premios, David Robles cuenta con la Medalla de Oro de los Reyes Católicas por su trayectoria profesional, que le fue concedida el pasado año por el Foro 2001 fundado por Don José Luis Salaverria; o el premio Picasso a mejor colección comercial femenina 2016, que le entregó también el año anterior la Asociación de Empresarios de Peluquería de Sevilla y Provincia.

Su trabajo es su hobby y le dedica 24 horas, ya que la inspiración llega en cualquier momento

Además ha logrado la Q de calidad con una estrella a la creatividad concedida por la guía de peluquería theQhair. Este galardón, considerado como las estrellas Michelin de la peluquería, le fue concedido en noviembre del pasado año.

La búsqueda de galardones para este virgitano supone afrontar retos, ya que en muchas ocasiones se reciben tras ganar concursos o certámenes. "Me presentó porque desde siempre me gusta afrontar retos y mi trabajo es mi hobby, a ello le dedico 24 horas porque pienso que la inspiración te puede llegar en cualquier momento".

Aunque los premios siempre son bien recibidos y Robles está encantado de que se le reconozca su trabajo afirma que "no hay mayor trofeo, y ese galardón no se puede poner en una vitrina, como son mis clientes". "Sin ellos no existiría David Robles como peluquero", asevera.

David Robles regenta el centro Alayor Peluquería en municipio natal, Berja. Este salón abrió sus puertas en el año 1999. Cuatro años más tarde, y ante los buenos resultados que iba cosechando, decidió ampliar las instalaciones e incluso cambiar, de forma radical, la decoración. "Decidí una decoración inspirada en las casas señoriales de mi pueblo Berja".

Desde que empezó en la academia -fue en el año 1.996, siempre apoyado por sus padres- este virgitano se marcó la meta de seguir creciendo como profesional y para ello asegura que hay que apostar por una formación continua. Por ello, no ha dudado en hacer mil y una vez las maletas para viajar donde hiciera falta, muchas veces fuera de España (México, Brasil, Nueva York...), para aprender de los mejores del sector. Ahora sigue esta senda y todos los años explica que se desplaza a Londres para conocer las últimas tendencias.

"Mi mayor reto es enriquecerme cada día más de mi profesión para estar a la altura de mi exigencias y la de los clientes, que hoy en día con las redes sociales y los blogger están muy puestos en moda", declara este peluquero.