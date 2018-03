Buscando una luz para los invisibles

Hace veinte años, la periodista Isabel Gemio recibía una noticia que cambió su vida. Su bebé era diagnosticado de distrofia muscular, un término que no había escuchado nunca. En aquellos momentos el mundo de las 'enfermedades raras' "era un desierto, no existía. Por supuesto, en los medios de comunicación jamás se hablaba de ellos, los médicos desconocían lo que significaba, nadie sabía nada, o muy pocos especialistas".

Narrando esta historia daba comienzo ayer, en el Teatro Cervantes, su conferencia en el Día Internacional del Trabajador Social. Un evento organizado por el centro universitario adscrito de Trabajo Social, del que es titular la Fundación Almería Social y Laboral, y que forma también parte de las actividades que la UAL está realizando con motivo de su 25 aniversario.

La periodista siguió contándole a todos los presentes su experiencia: "Podéis imaginar como es para una madre escuchar por primera vez que tu hijo tiene una distrofia muscular, algo que no sabía que existía, fue un shock. Al final lo que te dicen es que es incurable porque no hay nada en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se llaman 'enfermedades huérfanas, porque no hay nada para ellas, o 'enfermedades invisibles'.

Isabel Gemio da nombre a una fundación para la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Minoritarias, ya que "eso de raro me parece que se asocia a la persona y puede generar estigmas". También quiso poner en valor el papel de los trabajadores sociales en este aspecto: "Son personas imprescindibles para el colectivo de las enfermedades minoritarias, un colectivo que tiene una especificidad y por lo tanto toda formación es poca. Desde luego que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía hay carencias", expresó la periodista.

En referencia a los pasos que se han dado en la investigación: "Ocurre lo mismo, también han cambiado mucho las cosas, desde que se descifró el ADN se han dado pasos de gigante, pero nos gustaría que hubiese mucha más investigación porque al final la única manera de curar es investigado, y para ello se necesitan los medios, ya que ahora sigue siendo algo muy caro".

En Andalucía, desde el año 2011 existe un plan "que espero que se esté aplicando, para los trabajadores sociales, porque son fundamentales. Estos enfermos requieren de una especialización multidisciplinar, donde intervienen muchos factores, y hacen falta especialista", recalcó la promotora de la Fundación Gemio.

A través de su organización busca seguir avanzando para mejorar la calidad de vida y tener una solución para todos aquellos que, por ejemplo en España, se encuentran dentro de esos tres millones que las sufren. Y no solamente ellos, sino sus familiares. "Para todos la vida cambia. Hay que adaptarse no solo emocionalmente, que también lleva un tiempo, también la casa, el coche el baño...Es un cambio de vida radical" explicó Gemio.

En este evento participaron también la vicerrectora de Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz y la directora del Centro Universitario adscrito de Trabajo Social, Rocío San Luis.