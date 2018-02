Carácter reivindicativo y solidario de la sexta Carrera de la Mujer

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado hoy a participar en la VI Carrera de la Mujer que, bajo el lema 'Corre por ti, corre por todas', se celebra el próximo 11 de marzo, después de la tradicional fotografía junto a la concejala del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad, concejalas y concejales de la Corporación municipal así como de las firmas organizadoras y colaboradoras de este evento.

El alcalde ha subrayado "el mensaje reivindicativo en favor de la igualdad de oportunidades que tiene esta prueba", lúdica y deportiva, además del carácter solidario que acompaña un año más esta celebración, en esta ocasión recaudando fondos en beneficio de un proyecto en pro de la igualdad.

Fernández-Pacheco espera que en esta cita se superen los 1.500 participantes a través de las tres categorías que engloba esta carrera, recorriendo indistintamente 2.500, 5.000 o 7.500 metros. El primer edil ha explicado que "la carrera se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 8 de marzo, escenificando también en este acto un trabajo continuo que por parte del Ayuntamiento se desarrolla a lo largo de todo el año, un trabajo transversal en favor de los derechos y las oportunidades de todas las mujeres".

Fernández-Pacheco ha defendido el compromiso de un Ayuntamiento que cree en una igualdad "real, desde la unidad y no desde la confrontación". En este sentido, espera que esta edición de la Carrera de la Mujer "vuelva a ser una fiesta, por lo que anima a la participación de las mujeres, las parejas, niños...todos unidos en torno a la igualdad de oportunidades, para que no haya diferencias reales entre hombres y mujeres". Considera el alcalde que esta carrera "está plenamente consolidada, no solo dentro del panorama deportivo, también social de la ciudad", convencido de que este año "volverá a ser igual".

La inscripción para esta carrera se encuentra abierta hasta el miércoles 7 de marzo a las 13 horas, en las webs mujeralmeria.es y cdnexa.es, al precio de 10 euros la Carrera Popular, de los que uno irá destinado a la causa solidaria, y de tres euros las carreras infantiles, siendo el importe íntegro destinado a la causa solidaria que finalmente se designe. La carrera tendrá salida en la Avenida Federico García Lorca (a la altura de la futura Biblioteca Central Municipal), discurriendo a través del primer tramo de La Rambla, todo Obispo Orberá, el Paseo de Almería y alcanzando, otra vez, la rambla Federico García Lorca, hasta llegar a la meta.