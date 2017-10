Cooperantes narran la historia vivida en Sierra Leona

Las lluvias torrenciales y una avalancha de tierra mataron, en el mes de agosto, a cientos de personas en Sierra Leona y destruyó, además, miles de hogares. Por este motivo, un equipo sanitario del Hospital Torrecárdecas y miembros de la ONG Todos Son Inocentes se desplazaron hasta el lugar para aportar lo que más necesitaban: atención médica con urgencia para prevenir brotes de enfermedades graves como cólera y tifus.

El Colegio de Médicos de Almería ha celebrado, en el día de hoy, un acto que ha contado con la asistencia del presidente del Colegio de Médicos, Francisco José Martínez Amo; el Doctor Antonio Huete, el Doctor Molina, una enfermera y el presidente de Todos Son Inocentes, Miguel Serrano; quienes han expuesto su experiencia durante el viaje de cooperación sanitaria realizado a Sierra Leona.

Han acudido para la atención médica con urgencia para prevenir brotes de enfermedades

En primer lugar, el presidente del Colegio de Médicos ha agradecido la presencia de los ponentes y ha destacado la labor que este "equipo humano ha realizado en Sierra Leona no solo a nivel profesional sino también personal. Sin dudas, son un gran ejemplo a seguir". Antonio Huete, por su parte, ha señalado que "este verano estuvimos en Sierra Leona que no solo ha sido víctima de las lluvias torrenciales, sino también de la terrible guerra y del virus del ébola, que destruyó todo el material sanitario que había. Fuimos con 'Todos Son Inocentes' y realizamos una labor maravillosa. La experiencia no se puede describir, porque son emociones y sensaciones".

Miguel Serrano ha aseverado que la catástrofe fue de grandes dimensiones y se estimó, en un principio, el número de muertos en más de 1000 personas. "Es posible que nunca se llegue a saber el número exacto de muertos. Desde Todos Son Inocentes queremos agradecer el gran trabajo realizado por estas personas tan grandes".

Todos los ponentes coincidieron en lanzar un mensaje y es que, "a lo largo del año, se puede ayudar de muchas formas, no solo con dinero, también se puede con ropa, material sanitario o simplemente con tiempo. Hay instituciones y colectivos que lo hacen de verdad".

Finalmente, el acto puso su punto y final con la proyección de un video realizado por los cooperantes sanitarios y que recoge "algunos" de los momentos y emociones vividos en Sierra Leona.