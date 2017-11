Correos enclava en Almería su tercer Concurso de Cortometrajes Postales

Una de las grandes novedades del Festival entró ayer a competición. Correos, después de celebrar dos ediciones anteriores de su Concurso de Cortometrajes Postales ligadas al 300º aniversario de la institución, ha decidido que este certamen forme parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Almería. El Teatro Apolo acogió la proyección de los cortometrajes. De los 14 trabajos seleccionados, 3 son de profesionales almerienses. El director de FICAL, Enrique Iznaola, explicó que "esta tercera edición se ha realizado más deprisa de lo que nos hubiera gustado, pero hay un alto nivel en los trabajos presentados".

Los cortometrajes que se vieron proyectados: Ayúdame Braulio, de Octavio Lasheras Ruiz; Bob, the imaginary, Jorge Turell Yarur; Casa Vacía, de Inés Sánchez González; Código Postal 02017 DC, de Pol Andreu Sansano; El origen del oficio, de Pablo Cueva Junghans; Futuro, de Pablo Vara; Mi marciano favorito, de Telmo Basterretxea; Noviembre, 1998, de Alba Pino; Pienso, de Juan Trueba; Postales desde el desierto, de Luis Francisco Pérez; Quiero que conozcas a Julián; de José Luis Estévez; Remitente, de Brais Gómez Salvador y Lara Alonso Vázquez; Rosa los domingos, de Jesús Herrera; Ya no me necesitas, de Irene G. Segovia.

Correos promueve desde hace dos años este certamen que impulsa el cine desde la temática postal y de las comunicaciones. El Teatro Apolo acogió una buena entrada de personas que no quisieron perderse estas proyecciones.

También se pudieron ver algunos cortometrajistas que han participado en este certamen que se inicia este año en el Festival de Cine de Almería.