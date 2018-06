Cuentacuentos, concentración y fiesta para celebrar el Orgullo

La Joven Asociación Almería con Orgullo ha irrumpido con fuerza para defender y visibilizar al colectivo LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y más). Con motivo de la celebración del Orgullo 2018 han preparado multitud de actividades.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo y están financiadas por las propias personas activistas de la Asociación de Almería con Orgullo y por los donativos conseguidos a través de las chapas y pulseras que han logrado vender.

El presidente de la Asociación, Agustín Romero, señala que "es un orgullo por y para toda la ciudadanía almeriense donde hay actividades de todo tipo y para todo tipo de edades" desde cuentacuentos infantiles sobre diversidad, hasta charlas formativas e informativas con la actividad de Voces para la inclusión 3.0, que se celebrará el día 27 a las 18:00 horas en el Museo Arqueológico.

Romero asegura que es "un orgullo reivindicativo, donde se pretende visualizar toda la diversidad existente en la capital almeriense y donde podremos hacerlo" a través de la concentración organizada el día 28 de Junio a las 19:00 horas en la Plaza de las Velas de la capital Almeriense donde habrá música, teatro, puestos de información, lectura de manifiesto y mucha reivindicación.

Pero el presidente de Almería con Orgullo denuncia que "por desgracia, otro año más, el Orgullo Lgbti+ Almería no ha contado con el apoyo institucional ni económico del Ayuntamiento de Almería ni de Diputación y hemos echado en falta el apoyo y colaboracion de la Asociación Colega Almería. En los tiempos que corren nuestros organismos públicos e institucionales y asociaciones del colectivo no pueden permitirse el lujo de no estar en estas fechas tan importantes para gran parte de la ciudadanía. Siempre hemos defendido que la unidad del colectivo LGBTI+ es el único camino para que las personas invisibilizadas, estigmatizadas y que sufren la discriminación, puedan cambiar su realidad a través del cambio necesario que este mundo y, concretamente, nuestra provincia necesita".

Este año han aunado fuerzas con más asociaciones y colaboran en el Orgullo Lgbti+ Almería 2018: Asociación Chrysallis Andalucía, Blood Brothers Creative, Amar y Vida, T-Transformando, Asamblea Feminista 8M Almería, MZC (Mujeres en zona de conflicto) y Pub Babilon.