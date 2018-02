Las Cuevas de Karts de Sorbas, su segunda casa

La fascinación por las Cuevas de Karts de Sorbas mantiene viva su inquietud por descubrir sus tesoros y le empuja cada fin de semana, a sus 74 años, a recorrer sus galerías con la ilusión de la primera de las más de 2.500 ocasiones que calcula ha podido explorarlas desde 1984 .

Es tal el magnetismo que le proyecta este conjunto de galerías y cavidades subterráneas que en 2005 llegó a adentrarse en sus profundidades en 180 ocasiones. Todo un ejemplo de superación, perserverancia y condición física. "Me río con los jóvenes. Pero con 40 años, en espeleología estás acabado". Y añade su particular secreto:" Yo nunca he fumado ni he bebido, sólo mis cervecitas. Ese es el tema", dice y se sonríe.

En 2011 creó en las redes sociales el Grupo de Trabajo de Sorbas (GTS) para desarrollar un catálogo de cavidades, un reto al que se han sumado 720 espeleólogos e investigadores. Estas cuevas tienen 58 kilómetros. Nos hemos movido mucho y hemos catalogado unos 13 kilómetros. Exploramos, topografíamos y publicamos. Hemos colocado ya 2000 placas, una por cada boca de entrada. Hemos tomado las coordinadas con datos vía satélite UTM y se colocan en la pared",

Thibault, entusiasmado, esboza lo que va ser otro descubrimiento mundial. En 2007, junto a miembros de ECA, que fundó en 1985, descubrió un espeleotema, un pino de yeso de 150 centímetros, del que sólo existe otro ejemplar en Nuevo México.