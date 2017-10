Cumplir los sueños en un corto

Un mensaje sencillo, pero complejo a su vez: Cumplir los sueños. Jessi García ya cuenta con su primer cortometraje con el nombre de Un mundo no puede contigo y explica para Diario de Almería detalles de este trabajo.

Jessi García que este cortometraje ha sido algo que le ha servido para seguir creciendo: "La idea no estaba planeada, llevaba tiempo que quería hacer algo nuevo, algo diferente, salir de la rutina. Soy una persona que piensa mucho y necesitaba hacer algo, y de repente un día de camino a casa me dije: Quiero hacer un corto".

El final del cortometraje se rodó en la propia presentación del vídeo

Positividad es lo que pretende mostrar la directora del cortometraje: "El mensaje que queremos transmitir es de positividad. Creo que las personas nos recreamos en cosas que no nos ayudan a avanzar. El mensaje, como dice este corto, es: No hay sueño grande ni pequeño. Es cierto que este camino no es nada fácil pero si sigues, llegas. Al final lo consigues, que es lo que ocurre en este corto".

La historia está basada en una historia real: "Tenía claro desde el principio quien iba a ser la protagonista porque era su historia. Lo que ocurre en las escenas del corto no son tan reales como en su vida, pero la historia sí es real. Ella tiene un sueño. La verdad es que no es apoyada en ese sueño y con este corto lo va a hacer real. Tengo que decir que el día de la presentación fue donde se grabó la última escena. La protagonista cumplió su sueño ese día, por ello es una historia real".

Un mundo no puede contigo es el nombre del cortometraje: "Cuando se me ocurrió que quería hacer el corto, al mismo tiempo ya sabía que ese iba a ser el nombre. Lo tenía todo menos la historia del corto. El nombre tiene mucha fuerza, esperanza y positividad".

El rodaje fue en Roquetas de Mar y lo empezaron antes de verano "pero no ha sido fácil. Los recursos económicos muy justos. No contábamos con un buen material, no hemos tenido ayuda, pero nunca nos faltó la ilusión. Hemos tardado un poco en poder sacarlo, pero ha merecido la pena pasar por lo que hemos pasado".

La directora quiere alcanzar a la máxima audiencia posible: "Quiero que llegue a mucha gente. Decirles a las personas que da igual como sea de grande un sueño y da igual lo que te digan los demás, que hay que ser fuerte y cuando se quiere algo no te lo ponen fácil ni las personas ni la vida. Si luchas cada día, si te escuchas y si te permites soñar, llegará un día en que lo habrás logrado y cuando se llega lo que sientes es inexplicable. También este corto a mi como directora es el comienzo de algo que me gusta, de crear y abrirme puertas en esto, no es un camino fácil pero el primer paso ya está dado".