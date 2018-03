Curso para aprender las claves sobre dirección de fotografía

Aprender a iluminar las escenas de vídeo es el objetivo del próximo curso Introducción a la dirección de fotografía que impartirá Pepe de la Rosa los próximos días 8 y 9 de marzo y que está organizado por Formación Almería DM - Multimedia + Cine.

En el curso se conocerá el trabajo profesional de iluminación en vídeo, cómo funciona el departamento de fotografía, tocarán equipos profesionales en sesiones prácticas y analizarán secuencias para imitar su iluminación.

El uso del fotómetro e iluminación de cromas y fondos serán algunas de las enseñanzas

Se podrá aprender de un profesional en activo, practicar con equipos profesionales y resolver todas las duas que tengas, en dos sesiones de media jornada.

La duración será de ocho horas (de 16:00 a 20:00 horas) y tiene plazas limitadas. El precio es de 80 euros. El temario del primer día está compuesto por: Introducción, ¿Qué hace un director de fotografía?; Departamento de fotografía; Relación con otros departamentos; Material de cámara y luz; y Análisis de secuencias cinematográficas. El segundo día será el práctico: Uso del fotómetro; Iluminación de croma y fondos homogéneos; e Iluminación de una escena día/noche.

Pepe de la Rosa es director de Fotografía por la ESCAC. Comienza su carrera trabajando en equipo de cámara e iluminación para marcas como Reebok, Bershka, H&M, J&B, Donuts, Lidl...; así como en ficción, para directores como Luiso Berdejo, Jorge C. Dorado, Borja Cobeaga, Kike Maíllo, Álvaro de Armiñán, Kurro González y Juan Francisco Viruega.

Ha realizado más de una quincena de cortometrajes como director de fotografía, entre los cuales destaca Me llaman Búho (Irene Garcés, 2013) nominado en The International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage (Polonia), o Hubo un lugar (Irene Garcés, 2016) nominado por su fotografía en Terre di Cinema Cinematographers Days (Italia) y Malta International Short Film Festival. Ambos cortometrajes galardonados en Colombia. Actualmente está en fase de postproducción de su primer largometraje como director de fotografía Casa de sudor y lágrimas, de Sonia Escolano.