El diseñador almeriense Daniel Cerdán viste a la supermodelo Clara Alonso

Su estilo es elegante, embellece la silueta de la mujer y da seguridad a la persona que lo porta. El diseñador almeriense Daniel Cerdán, afincado en Londres, ha vestido recientemente a la modelo española internacional Clara Alonso, una de las más solicitadas actualmente en las pasarelas de todo el mundo.

El almeriense explica cómo surge la oportunidad de vestir a Clara Alonso: "Nos conocemos desde mi época en Elio Berhanyer hace ya trece años. Clara me enamoró desde que la vi desfilar la primera vez, así que siempre la seleccionaba en el casting para Cibeles. Yo me mudé a Londres y ella se fue a Nueva York, pero siempre hemos mantenido el contacto. Un día me pidió si le haría un vestido exclusivo y por supuesto le dije que sí".

Los materiales que ha utilizado para el vestido son de encaje fracés y gasa de seda natural

El trabajo con la modelo ha sido fácil por la complicidad que tenían ambos profesionales: "Clara me contó las ideas que tenía y cómo quería sentirse al llevar puesto el vestido y, a partir de ahí, me puse a trabajar en el diseño. Luego seleccionamos los materiales que han sido de encaje francés y gasa de seda natural. Quedamos en Madrid para hacerle un fitting y el resto se ve en las fotos".

Con tan solo 37 años, destaca en el mundo de la moda, pero su pasión por este mundo comienza desde muy pequeño. "Fue a los 4 años después de ver con mi madre Lo que el viento se llevó. Algo hizo click dentro de mi y sin saber entonces lo que era la moda, decidí que quería dedicarme a hacer vestidos y a hacer bella a la mujer".

El almeriense ha alternado su formación como diseñador con trabajos en el sector. "Estudié en la Escuela N.2 de Madrid y mientras lo hacia trabajé de prácticas en varios talleres de la capital".

A la hora de ponerse manos a la obra, Cerdán dispone de muchas musas para elaborar sus creaciones: "Me inspiran muchas cosas, pero lo que más me motiva es la idea de que una mujer pueda sentirse más feliz y poderosa luciendo una de mis prendas".

Sus referentes en el mundo de la moda son Cristóbal Balenciaga y Consuelo Castiglioni, y aunque es joven, tiene una trayectoria extensa en el sector: "Mi primer trabajo 'oficial' como diseñador fue a los 24 años y me dio la oportunidad mi adorado Elio Berhanyer. He trabajado para más firmas y también marcas de High Street como Zara. Si tenemos en cuenta mi trabajo para otras marcas no te sabría decir, con Daniel Cerdán he presentado unas 10 colecciones". Algunas de las firmas para las que ha trabajado son, entre otras, Inditex y H&M.

Su colección más exitosa fue la de Otoño-Invierno 2014, pero el diseñador define sus mayores logros: "Creo que uno de mis mayores éxitos, aunque ahora está en stand by, ha sido el ser capaz de lanzar mi marca de la nada en el Reino Unido y vestir a mujeres que nunca pensaría sería capaz como Hooda Shawa o Basta Al-Thuwaini. Uno de los puntos clave en mi carrera y en mi vida fue trabajar para mi maestro Elio Berhanyer, un hombre al que admiro, quiero y respeto enormemente, y del que he aprendido mucho. Tener expuestos dos de mis abrigos en el Museo del Traje de Madrid fue una sensación indescriptible".

Aunque su deseo sería vivir en la provincia, su sede se encuentra fuera de su tierra. "Me vine a Londres buscando algo que no encontraba en otro sitio, no sé el qué, la verdad. Aquí me encuentro más fuerte y con más posibilidades; aunque también confieso que me encantaría poder trabajar desde Almería".

Aunque vive en Reino Unido, el diseñador espera llegar con su arte por el mundo: "Mi mercado está en realidad en cualquier parte del planeta, la marca Daniel Cerdán tiene público en cualquier lugar".

El almeriense se encuentra en un momento de muchos proyectos: "Estoy trabajando en una nueva colección y me gustaría mucho también hacer proyectos con Almería. También estoy trabajando mucho en Turquía con mi querido Ari Gurman en el desarrollo de colecciones para marcas de High Street".

Su talento e ímpetu en el mundo de la moda le están reportando muchos éxitos y experiencias inolvidables como trabajar con los grandes del sector en cada momento y, poco a poco, dejar su marca y su sello personal. El nombre de Daniel Cerdán pisa cada vez más fuerte sobre las pasarelas, y supermodelos como Clara Alonso lo reclaman para vestirlas en días especiales.