Despedirse de 2017 bajo el mar

Despedir el año debajo del mar es el objetivo de Subparke Turismo Activo. Por este motivo, celebrarán, como vienen haciéndolo desde 2005, una última inmersión donde se brindará con cava y se tomarán aceitunas, en vez de uvas, para evitar posibles atragantamientos.

Pako Romero, de Subparke, recuerda cómo nace esta actividad que se celebra el día 30 en Los Escullos: "La primera vez fue un encuentro de 4 amigos. Quisimos realizar la última inmersión del año de una forma diferente, como colofón del final de la temporada".

El organizador ofrece una recomendación principal: "Venid sin prisas. Quedamos a las 9:00 horas y suele acabar en torno a las 14:00 horas. La actividad debajo del agua no dura más de 40 minutos pero es una jornada de clausura de temporada y celebración con los amigos buceadores de las fiestas navideñas".

Para Romero, es una experiencia inolvidable: "Normalmente es sensación de extrañeza ya que a nadie se le pasa por la cabeza que se puedan hacer tantas cosas debajo de agua. En cuanto finalizan la inmersión ya están pensando en la del próximo año. Por lo general nadie queda indiferente. Incluso quienes se quedan en la orilla como espectadores. La gente viene disfrazada, aunque cuando finalizan la inmersión pocos atuendos se mantienen en su sitio. A pesar de ello animamos a que todos vengan con alguna caracterización acorde con las fiestas".

Según Romero, "la actividad la venimos celebrando desde el año 2005. La peculiaridad es que acompañamos el cava con aceitunas en lugar de uvas por la dificultad que entrañaría comerlas bajo el agua".

Para el organizador, esta actividad es una de las más íntimas dentro de que está abierta para todo el mundo: "Normalmente son amigos y amigos de amigos. Como bien dices somos una gran familia que, poco a poco a lo largo de los años, ha ido creciendo. Empezamos siendo 4 y el año pasado fuimos 45. Para el próximo día 30 esperamos más o menos los mismos participantes".

El responsable Subparke Turismo Activo asegura que hay muchos proyectos y una idea muy clara para el año que se avecina: "Hay unos cuantos pero son todavía muy incipientes. Pretendemos que el próximo año de 2018 sea un año diferente en algunas cosas. Seguiremos afianzando nuestra clientela subacuática que en un porcentaje muy importante es de la propia provincia de Almería. Además, nosotros intentaremos seguir innovando en el mundo de la multiactividad".

Dentro de Subparke se han iniciado una serie de cambios como la ubicación: "Ya no estamos en el centro de Rodalquilar. Ahora podéis encontrarnos de forma definitiva en el Complejo Turísticos de Los Escullos".

Pako Romero quiere dejar un mensaje a los presentes: "Me gustaría invitar a toda la gente que quiera celebrar de una forma diferente el fin de año. Es obligatoria la reserva previa en el número de teléfono 670341564. Destacar que no es una actividad exclusiva para buceadores ya que mucha gente asiste como acompañante y vive la fiesta desde la orilla. No es necesario mojarse".

Es una actividad que se celebra año tras año y que ha conseguido atraer a un gran número de participantes porque la innovación y lo diferente consigue atraer de una forma determinante.

El espíritu navideño llega también al fondo del mar almeriense donde se puede disfrutar de un gran tesoro en fauna y flora. Será un momento divertido, original y diferente para despedir el año y afrontar con ilusión y ganas 2018. Por este motivo, cada son más los buceadores y acompañantes los que deciden disfrutar de esta mañana de buceo.