Diputación lleva a Fondón el Día Internacional de la Mujer

La Diputación Provincial de Almería presentó los actos conmemorativos que realizarán con motivo del 'Día Internacional de la Mujer'. La campaña, está consensuada con las ocho Diputaciones de Andalucía y tiene como lema Es el momento. Mujeres en movimiento y como imagen los hastags creados para este día por corrientes feministas y reivindicativas a nivel mundial, nacional y por sectores de actuación.

El diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, desgranó la programación de actos conmemorativos que tendrá como evento central, una jornada con representantes de las 73 Asociaciones del Consejo Provincial de Mujeres en Fondón. Un órgano sectorial que da voz a las asociaciones y les apoya para la realización de sus actividades en pro de la Igualdad.

La campaña conjunta tiene como lema 'Es el Momento. Mujeres en movimiento'

"Para nosotros todos los días son 8 de Marzo y 25 de noviembre por eso desde el Área de Bienestar Social trabajamos exprimiendo al máximo proyectos, políticas y planes de Igualdad para poder empoderar a la mujer y sacarla de la Violencia de Género", subrayó el diputado provincial al tiempo que ha felicitado a las trabajadoras de la delegación de Igualdad por el trabajo que desarrollan, de forma ininterrumpida, en pro de la Igualdad y en contra de la Violencia de Género con el apoyo de ayuntamientos, asociaciones y la ciudadanía en general.

El próximo 7 de marzo, como antesala al 'Día Internacional de la Mujer' se celebrará este encuentro en el que asistirán más de un centenar de participantes de las entidades asociativas que integran este órgano y en el que participarán expertas en el ámbito de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, durante al acto, se procederá a la lectura del Manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas en la que se destaca que 'es el momento de las mujeres: no existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que importan a las mujeres, en cada pueblo, en cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio. Se está demostrando con movimientos poderosos de mujeres, como La marcha de las mujeres, El tren de la libertad, Me Too, Time Up, La Caja de Pandora o La huelga mundial de mujeres, que están sirviendo de amplificadores de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo'. "Las Diputaciones de Andalucía hemos renovado nuestro compromiso para seguir fomentando el cambio en nuestra sociedad y en todos los pueblos de la provincia se leerá el manifiesto conjunto que hemos elaborado para este día", explicó Escobar.