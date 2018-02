Eliminar tabús a través de la sensualidad

La mirada lo dice todo y el cuerpo se va dibujando con diferentes trazados, en forma de curvas, que consiguen plasmar distintos tipos de belleza. La pintora boliviana Verónica Virreira recorre la geografía española e italiana captando, principalmente, diferentes mujeres que quieran mostrar su sensualidad en su lienzo.

Los dos retratos que ha inmortalizado en Almería ha sido a dos mujeres conocidas en la provincia: La televisiva Mar Segura y la coach María José Padilla. "Quiero mostrar mi arte. Soy artista plástica y fotógrafa. Son imágenes boudoir para mostrar la sensualidad de la mujer. Se aleja de lo burdo, lo soez, lo ordinario".

La pintora tiene muy claro el objetivo de esta serie: "La idea es levantar el ánimo de mujeres que están sufriendo cáncer, otras que son más grandes, o muy delgadas. Quiero demostrar que somos muy sensuales, y no importa el físico que tengamos".

Verónica Virreira ya se encuentra en Madrid y visitará Barcelona la próxima semana para seguir inmortalizando belleza femenina. Tampoco faltará en su recorrido Roma y Florencia. "Nos tenemos que querer como somos. A veces, va pasando el tiempo y nos olvidamos de lo bellas que somos. Mi objetivo es retratar el alma. A veces realizo retratos de personas que no conozco personalmente y estoy tanto tiempo trabajando con estas personas que me voy encariñando de ellas, me dan ganas de abrazarle. Me gusta conocer detalles sobre el personaje: A qué se dedica, la música que le gusta...".

El fotógrafo almeriense Carlos Felipe fue profesor de fotografía de la pintora, y el profesional ha sido el encargado de inmortalizar a Mar Segura en las fotografías que sirven a Virreira para retratarla. "Tuve feeling con ella desde el minuto cero. Sin conocerme, ha trabajado en el mismo concepto que yo tenía. Nos saca el alma que tenemos todos dentro".

La artista plástica vuelve a pintar después de 15 años: "Soy una mujer emprendedora, solucioné mi vida, y ahora vuelvo con un nuevo concepto y una propuesta".

Para sus retratos emplea una técnica mixta, dependiendo de las necesidades emplea tempera, tinta china, acrílico, carboncillo... No todos los cuadros incluyen todas las técnicas: "Voy introduciendo lo que siento. Si te fijas en el cuadro, los ojos mandan en toda la obra".

La pintora boliviana enseñó a Mar Segura cómo llevaba su retrato y siguió rematando algunos detalles en la obra pictórica. La artista ahora se encuentra en Madrid y próximamente visitará Barcelona para sacar el lado más sensual de las mujeres sin importar edad, ni talla.