Emoción y conocimiento se dan la mano en el calendario de ARGAR

Emoción y conocimiento se dan la mano en el calendario 2018 elaborado por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería, ARGAR. Este año coincidiendo con el 25 aniversario de la Universidad de Almería, el estudio fotográfico del calendario se ha trasladado al campus. Personal y profesorado de la UAL se ha volcado en su realización. Junto a los niños son los protagonistas de este calendario que va ya por su séptima edición. Su objetivo es solidario: que la asociación pueda seguir ayudando a niños enfermos.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, habló ayer en nombre de toda la comunidad universitaria al señalar que "nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado. No hay nada más bonito que ayudar a los niños y si en este caso son niños que pasan por problemas es aún más bonito y emocionante". Además agradeció tanto a la asociación como a la unidad Oncohematológica de Torrecárdenas la labor que hacen y que hayan contado con la UAL para la realización de este calendario. Y tendió la mano a futuras colaboraciones.

Rosa María Onieva, presidenta de ARGAR, agradeció al rector su colaboración "porque creo que las entidades pueden ser muy buenas pero dependen de las personas que tengan al frente".

También agradeció la participación de los niños en el calendario. "Son ellos lo que lo demandan y gracias a ellos salen fotos preciosas". El calendario se realiza desde 2012 desde área del área de Oncohematología, y lo organiza su responsable, Mari Carmen Cobos.

El calendario se puede adquirir con un donativo de 5 euros. Gracias a lo recibido con este donativo, la asociación puede continuar con su labor y seguir cumpliendo las metas y proyectos por los cuales trabaja los 365 días del año con los niños diagnosticados de cáncer y sus familias.

Mari Carmen Cobos, indicó por su parte que eligió el lema 'Emoción y conocimiento' porque "si no te llega un profesor no se aprende" y pidió a la Universidad de Almería "que no se olvide de poner la emoción en cada una de sus clases". Además, Cobos añadió que "vosotros lideráis su futuro y nosotros los tenemos en nuestro presente, y ellos viven con la ilusión de llegar a un futuro".

La existencia del calendario tiene una trayectoria de siete años, a lo largo de los cuales las temáticas han sido distintas. Este año el calendario se ha elaborado en la UAL. La asociación ha querido que los niños formen parte de su historia, por ello la temática del calendario es: "Su presente es el área de Oncohematología pediátrica y su futuro es la universidad".

En su elaboración ha participado personal del área de Oncohematología pediátrica y personal de la Universidad de Almería de distintos departamentos, representativos de la misma. Ambos personajes acompañan a un niño, demostrando cuál es su presente y cuál será su futuro. Juntando emoción con conocimiento.

Los calendarios se pueden adquirir llamando a la asociación ARGAR. Además, la Universidad de Almería pondrá los calendarios a disposición de la comunidad universitaria en la conserjería del Edificio de Gobierno de su campus.

Colaboran en la realización de este calendario 2018: la UAL, Agro San Isidro, Biosabor y Bio Sol Portocarrero. Además, cada año cuentan con la colaboración desinteresada de Juan Antonio Fotógrafo.