Emotiva despedida del teniente coronel Pablo Ferre en Defensa

"La mía no es sino una trayectoria más, como la de tantos otros oficiales que han dedicado su vida al más bello ideal que un hombre de bien puede tener: servir a su Patria". Han sido 41 años de servicio los que ha entregado a España el teniente coronel Pablo Ferre Ayala, jefe del Órgano de Apoyo-Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa, hasta su pase reglamentario a la situación de reserva, que se cumplirá mañana. Con este motivo el tcol. Ferre recibió un cálido homenaje por parte de compañeros, jefes y oficiales de la BRILEG con su general Juan Martín Cabrero al frente, subdelegado de Defensa o comandante Naval, entre otros.

Pablo Ferre se emocionó profundamente al agradecer el apoyo recibido por sus hijos, Pablo, Fernando y Javier, y por su mujer, y a tantos compañeros y amigos "sin los que no habría podido disfrutar de esta maravillosa carrera militar". Una carrera que se inició con la XXXVIII Promoción de la Academia General en la que coincidió con el general Martín Cabrero, coroneles Soriano y Úbeda, y tcol. Oliva; y que le llevaría como teniente al Grupo de Fuerzas Indígenas de Regulares 'Tetuán nº 1' en Ceuta, y al GOE V San Marcial, en Burgos. Como capitán sería destinado a la Capitanía de la 4ª Región Militar en Barcelona, RIMZ 'La Reina nº 2' en Córdoba, y RIMTB 'Regulares Ceuta 54'. Con el empleo de comandante fue destinado a la Jefatura Logística Regional de La Coruña y Tercio D. Juan de Austria, 3º de La Legión en Almería. Como teniente coronel sería destinado un año a la IGMET en Burgos y seis años al MADOC en Granada, para volver a Almería con destino en la Subdelegación de Defensa. "Me marcho con la satisfacción del deber cumplido hasta donde mis capacidades me lo han permitido, y hoy, en el ocaso de mi carrera, puedo decir que mi esfuerzo no ha sido en vano". El tcol. Ferre tuvo una especial referencia para el coronel Juan Carlos Rubio, "a quien agradezco profundamente haberme dado la vacante que hoy dejo".

En su intervención, el subdelegado de Defensa, coronel Javier Soriano, manifestó que en su trabajo diario ha tenido la suerte de conocer un compañero, resaltando sus valores humanos y el ejemplo de disciplina, lealtad, espíritu de sacrificio e ilusión que ha presidido toda su carrera militar. El general Martín Cabrero agradeció el trabajo realizado por el tcol. Ferre de apoyo a La Legión y que ésta pueda contar con personal que forme parte de sus filas para llevar a cabo su misión. Fue un acto entrañable y emotivo de reconocimiento a una larga vida militar de 41 años de entrega, sacrificio y abnegado servicio a España de innumerables e inolvidables vivencias.