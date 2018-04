Escanes, un cineasta de lujo local

Unido a la provincia desde hace 27 años. Comunicador Audiovisual y cineasta de vocación. Hace 14 años decidió adentrarse en el mundo del cine. "Al principio lo ves como un hobbie, ya que como a todo el mundo o a casi todos le gusta ir al cine y ver películas. Lo que pasa es que yo me fui dando cuenta de que no me quedaba sólo en el visionado de la película, sino que indagaba más en el proceso que había tenido el director en realizar dicho film y sobre todo me enamoraba de los textos de los personajes. Cuando empecé a escribir mis propias historias y vi que gustaban, lo que hice fue aprender por mi cuenta mediante libros de cine sobre la metodología y funcionamiento de todo el proceso fílmico. Es cierto que al principio tuve mis dudas en involucrarme o no en este mundo, ya que es un territorio un tanto desconocido. No conocía mucha gente de mi alrededor que se dedicara laboralmente en este ámbito. La mayoría de mis amigos querían hacer su especialidad en otras ramas como la de educación, derecho u ingenierías y yo me introducía en un camino en el que veías a los directores o guionistas detrás de la pequeña pantalla", asegura Escanes.

El guionista almeriense cuenta que con su primer cortometraje Silencio obtuvo un total de doce selecciones en festivales, tanto a nivel nacional como internacional y dos premios nacionales; festival de Almería en Corto del año 2014 en la sección de Cuéntalo en 90´ y Mejor Creación Andaluza del festival de cine de Jaén. Con Olvidados consiguió cuatro nominaciones nacionales.

"Con mi último cortometraje Terra llevo hasta ahora dieciocho nominaciones nacionales e internacionales y además dos reconocimientos; primer premio en el festival Internacional de La Luciérnaga Fundida en Murcia y un segundo galardón lo obtuve en Hungría", explica Andrés.

Un número considerable de reconocimientos en un plazo escaso de tiempo. Cortometrajes realizados con mucho tacto e ilusión. "Todas las selecciones las considero como un gran premio, siempre me alegro de cada una de ellas como si fuera la primera, pero tanto para mí como para todo el equipo del rodaje. Yo siempre he dicho que hago cortometrajes para que la gente pueda apreciar mis historias y obtener nominaciones en festivales significa que centenares de personas van a apreciar ese trabajo. Luego llegan los premios, ese último escalón que se alcanza tras la selección. Creo que no he vivido emociones más grandes como escuchar tu nombre cuando dicen, "El premio al mejor cortometraje es para…". Siempre recordaré la nominación y el premio recibido en Almería en Corto como un antes y un después en mi vida profesional. Yo hasta entonces veía los festivales de cine como un mero espectador, pero siempre recordaré el día que leí aquel e mail en el que me decían que estaba entre los cinco nominados fue como el pistoletazo de salida en mi carrera profesional", clarifica Escanes.

En cuanto a sus objetivos a medio plazo le ilusiona poder ingresar en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) y realizar un máster en dirección. "Es una de las escuelas de cine más importantes de España y creo que podría adquirir los conocimientos que me faltan, además conocer gente especializada en otras ramas del cine. A largo plazo me gustaría poder trabajar para alguna productora de cine o poder realizar mi propio largometraje", explica Andrés.

Entre sus hobbies le gusta ir al cien su tiempo libre, salir a correr y tener largas charlas con sus amigos.