Factor X le da una segunda oportunidad a María Jesús López

La presión era su mayor enemigo, pero no impidió que sacara todo su sentimiento en la audición para Factor X. María Jesús López consiguió los cuatro puntos positivos de los miembros del jurado y así pasar la primera fase del concurso de televisión.

La cantante almeriense confesó que estaba un poco nerviosa antes de la audición. Fue acompañada por multitud de familiares que quisieron apoyarla en este momento que se convertía en la segunda oportunidad musical y televisiva de su vida.

La joven disfrutó una época de conciertos, grabaciones de discos y apariciones en televisión

"Estuve en varios programas infantiles. Disfruté muchos años de televisión y de conciertos con mi grupo 3+2". El jurado no recordaba el nombre de esta banda infantil, pero la joven dijo una palabra que les hizo refrescar su memoria: "¿Eurojunior? ¿Os acordáis?".

María Jesús López describió en un vídeo su etapa como artista: "Tuve la suerte de salir de muy pequeña en televisión, siete años de conciertos por toda España, grabé discos y llegamos a vender disco de oro. Me formé, hice mi carrera y soy comercial. Me siento un poco frustrada porque no estoy haciendo lo que me gusta, no me siento bien".

Risto Mejide apuntó que "es un reto interesante, revivir lo que has vivido". La almeriense interpretó el tema Hoy tengo ganas de ti, con los ojos vidriosos, consiguió traspasar el frío muro del jurado del programa. Laura Pausini le preguntó al terminar la audición: ¿Llevas mucho tiempo sin cantar en una audición? En ese momento, López se derrumbó.

Los miembros del jurado acabaron con un mensaje para la almeriense: "¡Tienes que ganar 'Factor X!".