Fiestas de nieve, talleres y castañada para amenizar la llegada de los Reyes

'esta Navidad regala Libertad' en Cuevas del Almanzora. Es el lema de la Campaña de Juguetes No Sexistas que el Ayuntamiento continúa realizando durante estas fechas navideñas. De hecho, en los últimos días se han realizado, además de un sinfín de actividades para los más pequeños como meriendas infantiles, visitas de Papá Noel con la gran Bola de Navidad, fiestas de la nieve, castañadas y talleres de todo tipo, unos talleres de Juguetes No Bélicos No Sexistas con el fin de promover entre los más pequeños los valores de igualdad que impulsen una sociedad mejor para hoy y el futuro.

De esta forma, los niños de la localidad y los que la visitan, han disfrutado de su tiempo libre, aprendiendo, compartiendo y conviviendo, además de realizando trabajos manuales, disfrutando de su tiempo de ocio. Los talleres no solo se han desarrollado en el casco urbano de Cuevas, sino que se han desplazado también a las pedanías para que todos los chavales del término municipal tuvieran la oportunidad de participar en ellos. Además se les ha obsequiado con un simpático lápiz navideño de recuerdo.

Pero todavía queda Navidad por delante, y además se espera una de las citas más ilusionantes para los más pequeños como es la llegada de los Reyes Magos y para hacer más agradable esa espera, el Ayuntamiento cuenta con un amplio programa aún de eventos para esta semana que estrena Año Nuevo.

Así todavía hoy quedan fiestas de la Nieve. Hoy llegan los Reyes Magos a la Glorieta Sotomayor para recoger las cartas de los niños. Al día siguiente, sus Majestades de Oriente irán al Centro de Día y a la Residencia Santa Luisa de Marillac, para alegrar la mañana a los más mayores. Ese día tan especial, el viernes, víspera de Reyes y noche de ilusiones, en el Parque del Recreo a partir de las 10:30 y hasta las 13:30 habrá talleres e hinchables para los niños; y ya por la tarde, a las 18 horas en el Huerto García Alix, se entregarán los premios de los Concursos Navideños; a las 19 horas los tres magos entregarán regalos a los niños y a continuación la esperada Cabalgata de Reyes Magos partirá desde el Barrio Bravo, repartiendo casi mil kilos de caramelos por las calles de Cuevas.

Las fiestas navideñas no acabarán ahí, porque el domingo 7 de enero, una cita divertida y emocionante, el Descenso de Karts Artesanales sin Motor, que promete atraer con sus genialidades y también con la destreza y la valentía de los pilotos de esos coches 'locos' que saldrán desde el Castillo a las 12 horas.

La presentación del libro 'Villaricos, 30 siglos de historia' de Antonio Llaguno en el Cine Teatro Echegaray el 12 de enero, la Media Maratón Bajo Almanzora a favor de la AECC el día 14 y la representación teatral 'La Venganza de la Petra' que organiza la Hermandad el Santísimo Cristo del Perdón en el Echegaray del 18 al 21 de enero, darán por cerrada la Navidad de Cuevas 2017-2018. Eso sí, sin olvidar que entre las fiestas patronales que han cerrado y comenzado el año, estos días se celebra la del Rulador y la de la Virgen de los Reyes (5 y 6 de enero).