Fotografía crítica sobre la situación de los refugiados

Hasta el próximo día 21 de mayo permanecerá abierta una de las muestras fotográficas con más fuerza e impacto que se pueden ver. Se trata de imágenes cuyo valor como documento va mucho más allá de su consecución técnica, puesto que la gran mayoría han sido cedidas por personas particulares y relatan en ellas sus propios viajes: "Hay más de 65 millones de migrados por el mundo, de los que reconocidos son 21 millones, siendo un problema de hace tiempo, y en la exposición queríamos ponerles caras, cara al refugiado, no solo esa parte pública que vemos en las noticias, sino mostrar la parte íntima, por lo que han pasado". Fue la explicación de Margarita Asensio, una de las organizadoras, al título 'Refugiados: atrapados entre el discurso público y el discurso íntimo".

En la exposición se ve una parte del día a día en un campo de refugiados nuevo y en un campo de hace tiempo, así como se enseña que el viaje que realizan que no es fácil: "Afortunadamente algunos llegan, pero no todos, algunos se quedan por el camino". Este proyecto ha nacido dentro de un grupo de personas que forman parte del proyecto I+D DIPURE -Discurso Público sobre los Refugiados en España- aprobado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que está funcionando en la Universidad de Almería: "Decidimos mostrar a la gente qué es eso de ser refugiado, en qué condiciones se vive, y verán que comienza con un viaje, con la ruta que un refugiado hizo y que dejó plasmada en un dibujo". Ese inicio se ve seguido de Alepo: "Fotos de gente que no es refugiada y de gente 'normal'.

Margarita Asensio enfatizó en que "uno no se va de allí porque quiere, sino porque hay un conflicto que le obliga a irse, y el caso más impactante en su momento fue Alepo, y por eso se empieza la muestra por ahí". La conclusión que puso sobre la mesa es rotunda: "La gente necesita estar más sensibilizada con el tema y no pensar que uno deja su país en busca de quitarle el puesto de trabajo a otro, no, no, no… en realidad lo que estás haciendo es poder sobrevivir tú y sobre todo poder darle un futuro a tus hijos". Abundando más sobre ello, ha usado una expresión gráfica: "Cuando te vas mayor además toda tu vida desaparece, te la han borrado de un bombazo, y creo que nos venden una imagen pública como de amenaza, de invasión… y no es nada de eso, es simplemente gente buscando sobrevivir a un conflicto".

También en el inicio de la exposición hay unas palabras redactadas con base en el Convenio de Ginebra, mediante el cual "muchos inmigrantes que se llaman así podrían tener el calificativo de refugiados". Muy emocionada en la presentación de las actividades, justo antes del comienzo de un concierto de Sensi Falán en el Aula Magna de Humanidades, Asensio deseó que sirva para algo más: "Espero que la gente venga, pero que no se quede solo en ver la exposición sino que intente unirse a las actividades".