Francisco Conde, Premio ASFAAN por su trayectoria como actor y productor

“¡Eres muy grande!”. Es una de las exclamaciones que más se gritaron en el Teatro Cervantes cuando salió Francisco Conde a recoger el premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía), que reconoce su labor como actor, productor y docente audiovisual. Francisco Conde se mostró muy feliz por este reconocimiento sobre su trayectoria: “Quiero dar las gracias a ASFAAN, el Festival, Diputación y Ayuntamiento por creer en mi persona. Recuerdo cuando yo venía hace unos 15 años y había mucha menos gente. Ahora, esto está lleno de gente que se dedica al audiovisual en Almería o quiere formarse. Ha evolucionado de una forma extraordinaria. Felicito a Antonio J Rodríguez porque cada vez es más grande este Festival y a Enrique Iznaola ha potenciado más el Festival. Espero que sigan apostando por la gente de aquí”.

El actor aseguró que para poder dedicarse a este sector “tienes que amar la profesión, No hay secretos, solo una pasión ilimitada por este oficio. Todos los viajes que he realizado me ha servido para aprender más, adquirir más cultura y para reenamorarme más de Almería”. El director de La Madriguera, Curro González, hizo una presentación previa del actor. Este premio se enmarcó dentro de la I Gala del Audiovisual Almeriense que sirve para homenajear a la industria de la tierra estuvo presentada por Zaira Montes. Los primeros en poner ritmo a la noche fueron Diego Cruz y Chipo Martínez.

El Maratón 48x3 estuvo compuesto por tres equipos que trabajaron durante tres fines de semanas para ejecutar las tres fases imprescindibles para realizar un cortometraje: Guión, grabación y montaje. El tema central de estos trabajos ha sido el cine del homenajeado este año con el Premio Almería Tierra de Cine el director Álex de la Iglesia con su película 800 balas como punto de partida para estos cortos. Los aspirantes han estado tutorizados por Nico Fernández. El ganador de este año ha sido Jaime García Parra con 800 balan. El director es un conocido del certamen que aseguró que “año tras año nos sirve para aprender mucho e ir creciendo pasito a pasito. Ha habido un gran nivel”. En la gala se proyectó ese cortometraje y los otros dos participantes en el Maratón: 800 vidas de Joaquín Belmonte Amate; y Cautiverio de Francisco Durbán Medina.

Esta gala también contó con la entrega del Mejor Proyecto de Producción Audiovisual. Dotado con 7.000 euros, tiene por finalidad el impulsar el trabajo de creación de una película que se ruede o grabe en la provincia de Almería, como obra de interés cultural y artístico, contribuyendo al incremento del patrimonio cultural almeriense. Once han sido los proyectos presentados y el ganador ha sido El sueño de los perros de la productora Almedano Producciones y recogió el premio Rafael Álvarez.

El público que participó en el Ciclo Almería, Tierra de Cortometrajes concedió el premio para el trabajo Tras la Piel de Antonio Ufarte. También se reconoció a las ganadoras del VI Concurso municipal audiovisual contra la violencia de género Miradas adolescentes. Ana María, África, Marta y Andrea del Instituto Alborán y a Mari Cruz Velasco, Paula Montes, Laura García, Juan Carlos Díaz del Instituto Nicolás Salmerón recibieron una ovación al ser los ganadores con los cortometrajes La violencia de género también es emocional y Nadie merece que le traten así. El Certamen Gallo Pedro, dedicado a obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de la diversidad funcional, anunció como ganadora del público a Nieves Gómez, con su corto Bombones.