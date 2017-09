Frank Barry se embriaga del mar Mediterráneo

Es conocido en el mundo del cine como Paco Barrilado por haber trabajado en más de 250 películas en la época dorada del cine en Almería, ha dirigido un cortometraje y un largometraje, y ahora presenta sus óleos bajo el pseudónimo de Frank Barry que viajan hasta Madrid para una exposición.

La muestra se titula Rincones de la Andalucía mediterránea. El artista asegura que a la hora de inmortalizar sus cuadros "me inspiro en mis sueños. No son fotografías, no pinto plano. El que está viendo el cuadro, lo aprecia en tres dimensiones".

El pintor nació en Vélez Rubio pero se crió en el barrio del Quemadero

Frank Barry afirma que "pito desde que nací. Se pueden ver rincones de la Andalucía Mediterránea. La luz es muy difícil pintarla para muchos artistas. Cuando lo ves, parece que estás metido en el cuadro".

En la exposición se podrán apreciar cuadros de 1,50x95 de tamaño donde destacan las costas de Almería, las aguas más transparentes. Soy un defensor de la provincia".

Francisco López Barrilado nació el 15 de agosto del año 1943 en la localidad de Vélez Rubio aunque se crió en el calle Santa Ana del barrio del Quemadero de la capital almeriense.

El nombre de las obras que se pueden ver del 4 al 30 de octubre en el Centro Cultural Usera de Madrid son: Granadas, El bodeguero, La casita del pescador, Las Negras, Vista a Mónsul, La sirena, El Palangrero, Tirando de la tralla al amanecer, Anochecer en La Isleta del Moro, Padules, La Chanca. Visita a la Alcazaba antiguo, Paseo Marítimo de Almería, Agua Amarga, La chica viendo el día, Tocino y aceite, Pan y vino, Los segaores, Frutero, Florero y Dormidela. Son óleos realizados e inspirados en el mar Mediterráneo.

Barrilado ha sido el precursor del culturismo y la halterofilia en Almería. Frank Barry sorprenderá a los madrileños y a todos los que visiten la exposición con sus óleos que desprender el aroma de la tierra.