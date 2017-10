Gol latinoamericano por Isabella

La V Copa por la Integración Latinoalmeriense es una cita social y deportiva que organiza la Federación de Asociaciones Latinoamericanas América Unida a través del Patronato Municipal de Deportes y el CD Oriente.

Celebrarán en las instalaciones del Club Deportivo del Oriente un campeonato de fútbol entre varias selecciones latinoamericanas: Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, y desde Vera el equipo del resto del mundo CUALIN. Desde América Unida explican: "El 12 de octubre es una fecha que actualmente se rememora y celebra en España como Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En la segunda década del siglo XX las autoridades de la unión hispanoamericana la denominarían Fiesta de la raza, haciéndose oficial en nuestros países".

En la quinta edición se podrá disfrutar de deporte, bailes, música y hermandad

El objetivo lo tienen claro: "Este día debe servir para fortalecer los lazos entre los pueblos latinoamericanos y España, para armonizar las relaciones y proyectar un futuro común de hermandad basado en los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad". El evento organizado por la Federación de Asociaciones Latinoamericanas América Unida, que agrupa a la Asociación de Colombianos Almería para Todos, Asociación Ecuatoriana Huancavilca Del Amazonas Hudea, Asociación de Peruanos Residentes en Almería, Asociación de Brasileños en Almería, Asociación de Venezolanos Unidos de Almería, Argentinos de Almería, y la colaboración de ABBA, Asociación de Bolivianos de Almería.

El objetivo este 2017, además de crear un punto de encuentro para ciudadanos de diferentes nacionalidades latinoamericanos que viven en el Levante y en el Poniente almeriense, es que quieren ayudar a Isabella, una niña colombiana de 3 años con una enfermedad mitocondrial, estas enfermedades denominadas raras o de baja prevalencia genéticas, crónicas y degenerativas. No existe tratamiento curativo, pero sí algunos fármacos que pueden ayudarle a tener una calidad de vida, además de tratamientos de rehabilitación y fisioterapias.

Desde la Federación aseguran que realizan esta cita porque "creemos que el deporte, es un excelente escenario para atender las necesidades de colectivos de inmigrantes Latinoamericanos ya que de esta manera ocupan de forma Sana y enriquecedora el tiempo libre y se fomenta el espíritu de competición, solidaridad y superación desde el respeto y la deportividad. Pretendemos hacer ver que el deporte no es solo una actividad, sino un medio para hacer mejores personas. El fútbol no conoce de razas o clases sociales. El fútbol une a muchos países, no solo en los mundiales, sino en muchos otros eventos".

La programación del 14 de octubre será la siguiente: 13:00 horas, comienzo del Torneo con Equipos Latinoamericanos; 18:00, Partido Final por el Campeonato; 19:00, entrega de trofeos con el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y el concejal de Deportes, Juan José Segura. Entre las actividades: música y bailes en la plaza aledaña a las instalaciones deportivas una gran fiesta con gastronomía, después de la competición.