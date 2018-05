Homenaje a Paqui Mari Vidaña González de su amiga María Jesús Mata Carretero

Nunca pensé que tendría que escribir estas duras palabras para mi gran amiga del alma y del corazón Paqui Mari Vidaña González. Pero a veces, la vida nos sorprende, tanto para bueno como para malo.

En este caso, lamentablemente Paqui nos ha dejado en la tierra, aunque para los creyentes que tenemos fe, sabemos que ya goza en el Cielo de la presencia de Dios, de la Santísima Virgen María, y de Nuestra Santa Cruz de Canjáyar.

Paqui era una amiga que no vamos a olvidar jamás, por muchos años que pasen. Tenía un corazón de oro. Era mágica. Su dulzura, amabilidad y humildad la han caracterizado siempre, desde pequeña.

Cuántos buenos momentos vividos en nuestra niñez y adolescencia. Muy difíciles de olvidar para todos sus amigos que la queremos muchísimo.

Madre y esposa ejemplar con Jose y su princesita Valeria. Hija, hermana, tita, prima, nieta... muy difícil de superar. Una profesional médico encomiable, que se desvivía literalmente por sus pacientes.

Paqui, ¿recuerdas las cartas que nos escribíamos cuando estabas en Barcelona? 4 y 5 semanalmente. ¡Qué barbaridad amiga! Y, los bonitos veranos y Navidades que pasábamos. Sin parar chica. ¡Qué grande eres Paqui!

Aún guardo el oso que me regalaste para mi cumpleaños, estando en nuestra época universitaria y muchas cosas más que sólo tú y yo sabemos. Cuántos buenos momentos vividos contigo, amiga del alma. Eres única y muy especial. Una estrella que nunca dejará de brillar. Has luchado hasta el final como una auténtica campeona. Muchísimo ánimo para toda la familia. Paqui desde el cielo nos ayudará y nos dará fuerzas para aceptar su pérdida terrenal. No te olvidaremos jamás. Te queremos Paqui. Descansa en paz preciosa. Siempre te llevaré en lo más profundo de mi alma y de mi corazón.