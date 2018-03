"Irán podría colaborar con Almería en el turismo, la tecnología agrícola y el agua"

Es la imagen de Irán en España. Representa a su país y se convierte en una imagen indispensable para el diálogo y las relaciones internacionales. Mohammad H. Fadaifard, embajador de Irán, llegó desde Madrid hasta Almería para inaugurar unas jornadas de cultura persa y conocer las bondades económicas de la provincia almeriense.

-Son casi cuatro años en la Embajada de Irán en España, ¿cómo están las relaciones entre los países?

-Vienen de antiguo y si hablamos de lo que son las relaciones políticas nos tenemos que remontar hace 400 años. En esa época, muchos de los países que existían ya no existen o que ahora existen y entonces no existían. Esas relaciones políticas no se traducen en este caso en un conocimiento de los países. El pueblo persa y el español son dos desconocidos.

-Ahora se puede visitar en el Museo de Almería una muestra sobre la cultura persa, ¿Cuál es la finalidad?

-Queremos mostrar a la gente de Almería nuestro arte y cultura. Además, sirven para conocer las concomitancias que tenemos.

-¿Qué se puede ver?

-La exposición tiene cinco apartados. Uno de ellos es el de la fotografía donde se puede ver arquitectura islámica persa. La segunda parte es una muestra sencilla de artesanía. Otra está dedicada a la pintura de una artista iraní que expone sus obras. En otro espacio, se puede ver la caligrafía persa. Y para terminar, cinco películas iraníes que dan muestra de cómo somos.

-Muchas disciplinas para un solo espacio.

-Estamos dispuestos a hablar con el Museo de Almería para hacer exposiciones monográficas: Una solode cuadros o de arte caligráfico.

-¿Qué tienen en común el pueblo español con el iraní?

-Los musulmanes estuvieron viviendo aquí durante varios siglos y eso se puede ver en la arquitectura que dejaron. En un apartado de la exposición, se puede ver un trozo de los restos arqueológicos del periodo islámico de Almería donde se aprecian las similitudes.

-¿Cómo favorece este tipo de muestra como hermanamiento entre los pueblos?

-El hecho de que los pueblos puedan ver lo que tiene el otro influye positivamente, produce un impacto. El conocimiento cultural de los pueblos es el preludio de lo que son las relaciones políticas. Cuando los políticos están hablando de relaciones económicas, exteriores, parlamentarias... Al final, la base son las relaciones culturales. Nosotros debemos decir que el pueblo iraní no tiene el conocimiento del pueblo español que debería tener. Nos gustaría llevar un trozo de España allí.

-¿Cómo se encuentran las relaciones políticas entre Irán y España?

-No existe ningún punto negro. Tenemos 400 años de antigüedad en nuestras relaciones y tenemos embajada iraní en Madrid desde hace 100 años. En estos cuatro últimos años, el ministro de Asuntos Exteriores de España ha viajado a Irán tres veces. También lo ha hecho su homólogo de Irán a España. Nosotros tenemos muchos debates abiertos a nivel de relaciones internacionales con España. En el tema económico son muchas las empresas que están operando en Irán. El campo económico para trabajar es inmenso. Otro de los debates abiertos se trata de problemas de la región de Oriente Medio que compartimos preocupaciones con España. Los dos países sufrimos amenazas de parte de varios frentes que nos provocan las mismas preocupaciones. El terrorismo internacional es un tema muy importante que tenemos que tratar para ahuyentar el peligro. Todo lo que está pasando en la región de Oriente Medio son asuntos en los que podemos mantener un debate para garantizar la paz.

-¿Qué es lo más desconocido de su país?

-Los valores islámicos y los derechos de las mujeres. Algo que también es muy poco conocido es lo profundo de nuestra cultura y espiritualidad.

-¿Qué concepto tiene Occidente sobre los derechos de las mujeres iraníes?

-Lamentablemente lo que conocen los españoles en este campo es aquello que se dicen en esos medios monopolizados. Lo que dicen es que una mujer iraní cuando se pone un velo en la cabeza y se tapa el pelo parece que también se tapa el cerebro y eso no es así. Estaban diciendo que en Irán quieren prohibir el acceso de la mujer a la universidad. Eso no es verdad porque el 54% de la población universitaria es femenina. ¡Cómo vamos a echar a ese 54%! Eso no se puede hacer. Está en contra de nuestra doctrina religiosa. Forma parte de las obligaciones de nuestro propio gobierno facilitar el acceso al conocimiento a toda la población.

-¿Cómo son las relaciones económicas?

-En estos dos últimos años nuestras han crecido cuatro veces más. Podemos colaborar en el campo del tren de alta velocidad y en las infraestructuras. La gestión de hoteles, el aprovechamiento del agua..., son cosas que necesitamos y España está en el número uno internacional. Nosotros podemos colaborar con gas y petróleo.

-¿Y esta provincia que puede aportar?

-Irán podría colaborar con Almería en el turismo, la tecnología agrícola y la gestión de agua. Almería es una provincia que tiene escasez de agua y lo ha gestionado de tal que forma que su agricultura es pionera con el empleo de invernaderos. En Almería se están haciendo grandes progresos en energía solar y eólica.