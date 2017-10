Lección magistral de Petro Valverde para iniciar el curso en la Escuela de Moda

"Aunque el mundo de la moda es difícil, deben creer en sí mismos, perseguir sus sueños y alimentarlos a diario, con mucha constancia. No copiar, ser amable con los clientes, mantenerse fieles a su palabra, no decir una cosa y luego hacer otra", aconsejó el diseñador Petro Valverde en la lección magistral que impartió para inaugurar el curso en la Escuela Superior de Moda y Empresa de Andalucía (ESME), ubicada en Almería.

Según señaló el diseñador, lo más complicado en el mundo del diseño es "el exceso de información y la falta de formación profesional. Todo aquel que sea creativo, se forme bien y sea constante en su trabajo podrá conseguir aquello que se proponga".

Valverde está inmerso actualmente en otros proyectos ligados con el mundo de la moda: "No quiero irme sin trasmitir mi legado, por eso me estoy dedicando a la docencia. Actualmente, estoy con la Colección Cápsula. Es un nuevo perfume inspirado en el vestido más caro que he hecho en mi vida, bordado a mano. El proceso de creación del perfume es igual que crear un modelo de una colección. Imparto clases de forma exclusiva en ESME Madrid".

El diseñador apunta que "Balenciaga y Elio Berhanyer, principalmente" han sido sus grandes influencias en el mundo de la moda.

A la hora de afrontar un modelo tiene muy claros los pasos que debe seguir: "Habitualmente, pienso antes en la tela que en el diseño. Si se trata de diseño para novias primero pienso en el diseño".

Petro Valverde aseguró que era muy buena experiencia esta charla inaugural del curso: "Estoy encantado de venir a Almería y de compartir con los alumnos de ESME Andalucía este inicio de curso, espero volver a repetir".

María Salmerón, directora de ESME Andalucía, señala cómo se va a desarrollar el nuevo curso: "Este año iniciamos con un total de 45 alumnos, entre segundo y primer curso de Confección y Diseño de Moda. Al igual que el año anterior las clases las imparten expertos en la materia, como es el caso de Victoria Salas, reconocida Diseñadora, discípula de Hannibal Laguna; Carmen García, experta en Confección; Patricia Rosales, especialista en Empresa y Marca, entre otros. Nuestros alumnos de segundo curso iniciarán las prácticas con reconocidos diseñadores a nivel nacional".

La directora detalla las novedades de este curso: "La escuela quiere contar con los profesionales más reconocidos del sector de la moda, de tal forma que el alumnado adquiera todos los conocimientos necesarios para emprender en este mundo. Nos avala la amplia experiencia y trayectoria que ya tenemos en Madrid desde 2004. Este año iniciamos proyectos muy interesantes, como es el caso del vestuario escénico o la moda infantil, entre otros, colaborando y nutriéndonos de sinergias positivas".

Salmerón realiza un balance "muy positivo, si bien es verdad que al inicio la población de Almería no era la que más demandaba nuestros cursos, esta tendencia ha cambiado, y aproximadamente el 75% de nuestros alumnos son de la provincia de Almería, aunque siguen acudiendo de todos los puntos del país, Pamplona, Zaragoza, Madrid...".

Para la directora hay varias claves de ESME: "Destacaría el avance de nuestra escuela y la confianza depositada en ella por parte de nuestros alumnos, además de los resultados que muchos de ellos ya han obtenido, creando sus propia marcar y colecciones y lanzándolas al mercado de la moda".