Manu García presenta Casi sin querer su nuevo sencillo

El cantante almeriense, que colabora para varias asociaciones con sus canciones, no quiso faltar a la cita del primer aniversario de la Cafetería La Chumbera el pasado sábado. Esta fiesta comenzó a las 17:00 horas y Juanma Molina, gran amigo del cantante, acompañó el encuentro para poner el toque de humor a la tarde.

Manu tiene muy claro que está cumpliendo un sueño y viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Entre verbena y verbena con la Orquesta Pentagrama en la que canta, aún le queda tiempo para asistir a todos los castings que se le presentan para dar a conocer su talento. "Cada día estoy un paso más cerca de compartir mi música con toda España, el trabajo duro, la confianza de los que cuentan conmigo para sus eventos o fiestas, y creer en mí es lo que está dando sus frutos. El apoyo de la gente es increíble en cada concierto y ya son más de 800 discos vendidos. También estamos muy cerquita de que 'Casi sin querer' se emita en Canal Fiesta Radio, son cientos de andaluces los que han pedido mi canción a la emisora" comenta Manu García con una gran sonrisa y emocionado por todo lo que está por llegar.

Este artista formará parte de la agenda cultural en la Noche en Blanco de Almería 2018, y presentará en directo sus canciones acompañado de su guitarra, los que deseen disfrutar de esta tradicional noche en la provincia tendrán la oportunidad de escuchar su nuevo single y de arropar a este artista. Su actuación tendrá lugar en Puerta de Purchena a las 22:30 horas. La Noche en Blanco se celebra en la capital el próximo viernes 25, y es un evento que contará con multitud de actividades lúdicas y culturales repartidas en diferentes lugares del centro de la capital, y con la gran mayoría de sus comercios abiertos con descuentos especiales para esa noche. Este año volverán a abrirse los principales espacios históricos y culturales de la ciudad, como los Refugios, Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de Arte Doña Pakyta, Museo de la Guitarra, Alcazaba, Casa de las Mariposas, Centro Andaluz de la Fotografía, el enclave arqueológico Puerta de Almería o Museo de Almería. Manu apunta que "no ha sido fácil encontrar un hueco en la industria musical de este país, por eso voy a donde haga falta para que mi música llegue a todas partes, y recorro los kilómetros que sean necesarios para que esta locura siga siendo una locura que tantas alegrías me ha dado y me está dando". Su nuevo tema, producido en Barcelona por Miguel García, tiene ya más de 1.000 visitas desde que se presentó en las redes, y está disponible en plataformas como Spotify, iTunes, y en su canal de Youtube entre otras. Manu está feliz por la buena acogida de este nuevo tema y ya está trabajando para seguir grabando nuevas canciones. En su canal de Youtube también comparte covers que realiza de otros artistas a los que admira y que le han influido en su carrera como Manuel Carrasco, Vanesa Martín o Alejandro Sanz.

Manu anima a todo el mundo a participar y asistir a la Noche en Blanco este viernes 25, "tengo muchas ganas de un concierto así, quiero que la gente conozca al verdadero Manu, a pie de calle, disfrutando de las sonrisas de los que pasan por delante y se llevan un bonito recuerdo de lo que la música puede transmitir". Manu confía en que la suerte y el trabajo duro van al 50% y no tiene duda de que al final llegará su gran oportunidad, y agradece al Ayuntamiento de Almería y a los comercios de la zona que le den estas facilidades para poder disfrutar de tantos momentos inolvidables junto a sus fans y paisanos.