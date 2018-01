María Teresa Sánchez, nominada a los Premios de Boda de Unionwep

Hay unas horas, minutos y segundos que son claves en el día de la boda. Es el momento en el que tanto el novio como la novia, cada uno por su lado, pasan un momento de intimidad ultimando cada uno de los detalles de su traje, peinado o maquillaje. Ese misterio de sus últimos pensamientos antes de contraer matrimonio y esas confidencias con sus más allegados conforman un auténtico ritual. En la mayoría de la ocasiones, esos instantes son inmortalizados, pero también es muy importante que quien lo haga no rompa la magia de la atmósfera. La fotógrafa María Teresa Sánchez ha conseguido, dentro del apartado de los candidatos a formar parte de Unionwep, una nominación a la Mejor Fotografía de Boda Europea 2017 en la categoría de Preparativos.

La profesional, que forma parte del equipo Franleonardo Photographers, explica que en el momento que estaba inmortalizando la imagen nominada en la que aparece la novia rodeada de sus damas de honor "sentía que estaba haciendo una fotografía muy buena. Cuando acabó el día de la boda se la enseñé a Fran Leonardo y le dije que había una foto muy especial para mi".

La fotógrafa participó en las distintas categorías pero, según explica, "me han seleccionado en el apartado que más disfruto, porque es un encuentro de intimidad con la novia. Es en el único momento que estoy sola sin Fran Leonardo y significa mucho para mi. Esta nominación es como un premio, es mi reafirmación como fotógrafa".

Para María Teresa Sánchez, este concurso ha sido una prueba de fuego porque "siempre he sido muy recelosa de enseñar mi trabajo y ahora decidí participar para que me valoraran. Son cinco años de respeto a la profesión y metida en este mundo. He sido autodidacta y he aprendido mucho de Fran. Todo lo que sé, se lo debo a él. Aunque cada uno le aporta su personalidad".

La fotógrafa apunta que en el terreno de los preparativos realiza un trabajo a priori: "Me gusta hablar con la novia, saber el vestido que va a llevar, el tipo de peinado, conocer a sus padres. Quiero no ser una extraña ese día. Cada boda es diferente, e intento transmitir ese momento mágico a través de mis imágenes. Me gustan los detalles porque ahí está la diferencia. Realizo fotos sin retoque excesivo y transmito lo que está sucediendo, buscar la naturalidad en la fotografía".