Moda flamenca por una buena causa

La Diputación Provincial de Almería celebró este fin de semana una tarde de moda y solidaridad en su Patio de Luces. De la mano del diseñador gadorense Curro Ruiz y de la Asociación Almeriense contra la Fibrosis Quística, más de un centenar de asistentes se dieron cita en la tarde del domingo para conocer la colección 'Al-mariyyat', tercera del diseñador, que ha visto la luz en un entrañable acto en el Palacio Provincial.

El vicepresidente primero, Javier A. García, dio la bienvenida a los asistentes al tiempo que felicitó a los organizadores por esta gran iniciativa que persigue visibilizar esta enfermedad en los días previos a su Día Mundial: "Hay cerca de medio centenar de afectados por esta enfermedad en nuestra provincia y todos los almerienses tenemos que estar concienciados que tal y como dice su lema, mientras que nosotros respiramos sin pensar, hay personas que piensan en respirar. Iniciativas como ésta contribuirán a poner en valor el trabajo de la Asociación y darle una mayor calidad de vida a quienes la padecen y su entorno".

Asimismo, García felicitó al joven diseñador por la nueva colección que estrenaba en la tarde de ayer en el Patio de Luces del Palacio Provincial: "Esta tarde vamos a ser testigos del gran trabajo que realiza una persona que nos motiva mucho porque con su esfuerzo y sacrificio contribuyen a levar el nombre de Almería hasta lo más alto. Es la primera vez que los diseños de Curro Ruiz desfilarán en la capital y qué mejor marco para hacerlo que el Ayuntamiento de todos los Ayuntamientos y arropado por los almerienses".

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Mercedes Hernández, explicó a los asistentes las características de este enfermedad genética que se encuentra entre las denominadas como rara o poco frecuente: "Es una enfermedad crónica de origen genético que afecta a diferentes órganos, sobre todo pulmones y páncreas. Con la celebración del Día Mundial de la Fibrosis Quística se pretende arrojar luz sobre la situación global en lo referente al cuidado de la enfermedad y ayudar en el desarrollo de unos estándares mínimos de tratamiento. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad pero, a pesar de eso, sigue siendo una patología sin curación y sus enfermos llevan una vida muy condicionada y una esperanza de vida limitada".

La diputada provincial, María López Asensio, explicó la vertiente benéfica del desfile gracias a la donación que el diseñador ha hecho de dos de sus creaciones para que sean sorteadas por la Asociación mañana día 25, coincidiendo con el Día Mundial de la Fibrosis Quística. "Lo que recauden con este sorteo servirá para financiar los tratamientos que desde la Asociación llevan a cabo con los familiares y la atención psicológica que pueden precisar tanto los enfermos como su entorno".

El diseñador Curro Ruiz, agradeció a la Institución Provincial la oportunidad de presentar su tercera colección en la casa de todos los almerienses: "Es para mí un placer poder colaborar con la Asociación Almeriense contra la Fibrosis Quística. Cuando me lo propusieron no dudé un segundo en aceptar. Mi papel aquí es dar las gracias a la Diputación por creer en Almería, en los talentos de la provincia y en el trabajo que aquí se hace. A la Asociación de Fibrosis Quística por contar conmigo y a todos los que estáis aquí por querer conocer mi trabajo en un día que es para mí un hito ya que la puesta de largo, no puede ser mejor, ni hacerse en un lugar más adecuado como es la casa de todos los almerienses".