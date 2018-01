Norelkys Medina consigue el título 'Orgullo del País' en Mrs. Globe

La modelo venezolana Norelkys Medina, residente en Almería ha conseguido representar a España en el concurso Mrs. Globe, celebrado en China, con muy buen papel pasando a la semifinal y con el título Orgullo del País.

Medina explica los apoyos con los que contó para el concurso: "Es un certamen para mujeres mayores de 30 años. Para este evento las firmas Sergi Regal Ceremonias, Sorroche Flamenco, NeWoman, La Boutike de la Negra Francisca y la diseñadora Rosa Vargas fueron los que me vistieron para toda mi participación. Fui asesorada por el estilista Venezolano Hebert Suárez".

Solo había dos latinas entre las 70 modelos participantes en el certamenLa modelo trató temas como la nutrición en un mundo más ecológico

La venezolana detalla cómo fue la experiencia: "Las experiencias no son iguales, todas son distintas, de cada una aprendemos nuevos retos. Fueron doce días lleno de ensayos, pruebas, actuaciones, bailes, presentaciones, visitas a lugares turísticos, a centros de la tercera edad... Todas las mañanas me levantaba a las 5:00 para maquillarme, peinarme y estar a las 7:00 desayunando porque a las 9:00 era el inicio de las actividades. Todos los días nos íbamos a dormir entre las 1:00 y las 2:00".

El acento español estuvo en minoría en el concurso: "Compartía la habitación con Mrs. Globe Venezuela, Mari Ángela Guillén. Fuimos las únicas latinas del certamen de un total de 70 candidatas, todas hermosas, muy profesionales en todos los aspectos".

La modelo recuerda algunos momentos importantes de estos doce días: "Las noches más significativas para mi fueron el día de la entrega de obsequios donde entregamos recuerdos de nuestros países. Me encantó cuando las 13 asiáticas que participaban en el certamen se colocaron. Otro de los momentos especiales fue el día de visita a un centro de la tercera edad donde compartimos momentos únicos, muy cariñosos y esos adorables abuelos se quedaron con un detalle lleno de energías positivas de parte de cada una de las candidatas. Se les llevó mantas y sabanas. La Noche China fue espectacular. Entramos al lugar de la cena en una gran alfombra roja con muchos fotógrafos y gente alucinando por tantas bellezas, luces por todos lados, lámparas de cristal...".

Norelkys Medina segura que las pruebas y las preliminares han sido muy importantes para su propio aprendizaje: "En la prueba de personalidad fue para mi un reto superado hablando en inglés con un cronómetro al lado. Tenía que hablar de mi en un minuto. Lo que más me costó en la adaptación fue la comida. Es difícil este tema más en países donde tienen una cultura muy cerrada. En todo el certamen me trataron especial, y apreciada por mi profesionalidad".

Para la modelo, la banda Orgullo del País es muy especial porque reconoce "años de trabajos solidarios, benéficos, vídeos proporcionales de lugares cautivadores de España, placas y premios otorgados por mi trabajo en países de Europa como Alemania, Francia y Georgia y un trofeo de Cristal acompañado de un anillo de una de las piedras mas espectaculares. El certamen este año fue con motivo a las piedras preciosas y todo relacionado a ello".

Norelkys Medina transmite el sacrificio que existe tras este tipo de concursos: "Viajar a estos certámenes no es fácil. Se requiere mucho tiempo de dedicación y esfuerzo para obtener lo que te dé el destino. Cada vez que puedo vivir estas experiencias doy gracias a todos los que me ayudan y me apoyan para lograrlo. Sobre todo a mi misma porque hay momentos de dejar todo y recuerdo que soy una mujer luchadora y emprendedora que me llena el éxito".

Norelkys Medina trató temas como "la nutrición en un mundo más ecológico y la apuesta por los recursos renovables. Además, otros de los asuntos serán el bullying y la violencia de género. Hay que llevar vídeos explicando todo. En la gala se realizarán pruebas de talento, y los tradicionales pases con diferentes tipos de vestuario. También celebrarán la noche de caridad que pasarán con la tercera edad".