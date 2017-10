De 'Operación Triunfo' a 'La Voz'

Operación Triunfose recuerda como uno de los programas musicales donde el fenómeno fan se hizo presente en España. Ese reality consiguió conquistar las audiencias y vender millones de discos de las galas semanales. Tres de los almerienses que pasaron por este formato son David Bisbal, Encarna Navarro y Ángel Capel, pero también participaron otros dos que se han convertido en concursantes de la nueva edición de La Voz, de Telecinco: Samuel Cuenda y Vanesa Plaza.

2003 fue el año en el que la concursante que estará en el equipo de Manuel Carrasco estuvo en Operación Triunfo. Vanesa Plaza es de Rioja, Almería, pero en sus inicios se le conocía como Nessa. Participó en la tercera edición de Operación Triunfo, acudió al primer programa, pero no la clasificaron como concursante final y quedó como reserva. A pesar de no tener acceso a la academia, lo siguió intentando y también participó en Misión Eurovisión en 2007. Ahora, consigue una plaza en el programa de La Voz gracias a su interpretación de la canción Anytime, de Kelly Clarkson.

Vanesa Plaza tuvo que escoger entre Malú y Manuel Carrasco, y eligió al segundo

Durante su actuación, Malú y Manuel Carrasco se dieron la vuelta pocos segundos después de empezar a cantar. La única coach femenina del programa se quedó encantada con la almeriense: "Qué buenas voces tiene Almería. Me he dado la vuelta porque me estaba encantando. Me ha gustado ese color tuyo, esa voz con ese rollo añejo... Lo que más me ha gustado es que has tenido un descontrol y te has dado cuenta. Nos has hecho un gesto y el que te estés dando cuenta del descontrol, dice mucho de ti. Eres grandiosa".

Manuel Carrasco también se volcó en elogios con Vanesa Plaza: "Tiene una voz maravillosa. Cuando estabas cantando, tenías algo de raza. Sacabas muchas más cosas de dentro de lo que venías contando. Me encantaría que estuvieras en mi equipo, eres maravillosa".

La artista se mostró emocionada por ser una de las seleccionadas: "Yo venía con otras expectativas. Estar aquí te cambia todo lo que tenía imaginado este tiempo. Yo me voy a ir con esos ojos verdes". Por otra parte, Samuel Cuenda, de La Cañada de San Urbano, participó en 2009 en Operación Triunfo 7. Su paso por la academia fue destacado y quedó octavo. En su edición, también concurso el albojense Ángel Capel. Formó parte de los Supersingles y en 2016 presentó su sencillo Nadie como tú.

En esta ocasión, Samuel Cuenda, con 27 años, interpretó Reggaeton lento de CNCO para conseguir la aprobación de los coaches y consiguió que Malú se diera la vuelta. Antes de comenzar la actuación, el almeriense explicó que "voy a hacer que la gente y los coaches se lo pasen bien. Musicalmente podría ser un punto de inflexión".

Aunque se dio la vuelta Malú, Pablo López conocía la trayectoria del almeriense pero "no lo había reconocido en un primer momento por el estilo de música. Lleva toda la vida haciendo muchísimo".

Cuenda aseguró que el estilo con el que iba al programa era muy complejo: "He venido con una carta de presentación bastante arriesgada. Me lo había dicho muchísima gente, pero hay que arriesgar".

Malú se vanagloriaba por quedarse con la voz del almeriense para su equipo: "Ellos no saben nada pero yo sé leer entre líneas. Tenemos que mirar más allá y te he visto corazón". A lo que respondió el almeriense: "Soy tuyo".

Samuel se fue directo al equipo de Malú y abandonó el plató bailando. Ahora, toca ver si los almerienses consiguen derribar a sus adversarios en las Batallas gracias a sus voces y sentimiento en cada nota.