Pieles desnuda el alma de pequeñas minorías para sorprender al gran público

"Pieles es una película de extremas minorías que ha llegado a la gran masa, a 190 países y millones de personas, y seleccionada festivales", es el resumen del primer largometraje de Eduardo Casanova que se presentó ayer como candidata a ganar el Certamen Ópera Prima.

La ansiedad y la obsesión son los rasgos característicos de la creación y desarrollo de la película, y algunos de sus personajes están inspirados en uno de sus cortos, Eat my shit: "Uno siempre uno tiene personajes en la cabeza que no ha utilizado y en pieles aparecen muchos de la mía. Quien ha visto mis anteriores trabajos estoy seguro que les recordará a otros personajes. Trabajar con ellos fue muy fácil y siempre han hecho lo que yo les pedía en la película".

El director apuntó que ha trabajado con intérpretes con los que anteriormente había compartido escenas anteriormente como Secun de la Rosa, Ana Polvorosa y Carmen Machi, pero no porque necesitaba estar arropado: "Les necesitaba a ellos, pero porque son los actores perfectos para esos personajes. Son grandes amigos y les quiero mucho, pero si están es porque tienen que estar y no por comodidad".

Eloy Costa señaló las buenas sensaciones que ha tenido cuando le han escrito, principalmente por redes sociales como Instagram, y les han dicho que se siente representado: "Es muy importante que demos voz y que las minorías se sientan identificadas con nosotros".

Entre algunos de los halagos que han recibido los actores sobre el film: "Nos han llegado a decir que estamos haciendo historia del Cine Español. 'Pieles' es una película que impacta y que se queda grabada en la cabeza. Apetece ver más de una vez, siempre ves cosas nuevas y te enamoras de cada uno de los personajes. Es una película que perdura".

La actriz Itziar Castro explicó el desarrollo del trabajo de dirección de Casanova: "Edu no deja nada a la improvisación. El guión está tan bien escrito que te llena, no necesitas nada más. No hay nada que esté en la película que no tenga que estar. Eduardo te saca de la zona de confort y tú, como actriz, dejas llevar". Casanova ha puesto en valor la importancia de la banda sonora, puesto que la letra del tema musical principal representa a todos los personajes, y del color rosa "que nace de la ansiedad y la obsesión", como cada momento y característica de la película.

El director de FICAL, Enrique Iznaola, explicó que este título "provoca todo tipo de reacciones, pero jamás la indiferencia". El director elogió elogiado las posibilidades que ha brindado a esta película la utilización de los diferentes canales de distribución