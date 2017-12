Recetas con añoranza de antes de entrar a la cárcel

La libertad permite disfrutar de pequeñas situaciones del día a día que, en el momento que se desaparece, estos hechos que carecen de importancia adquieren un valor sentimental importante. Es el caso del libro de recetas que se va a elaborar con los platos propuestos por los reclusos del Centro Penitenciario El Acebuche. Avenida Hotel acogió los detalles de una publicación que verá la luz para la próxima primavera.

Este libro se enmarca dentro del proyecto Hacer de la cocina una experiencia. El director del Centro Penitenciario, Miguel Ángel de la Cruz, recordó cómo surgió este proyecto: "Nació hace un año de la mano de María José Matarín y Juan Miguel Carreño. La cárcel priva de libertad, pero no de sus sentimientos e inquietudes, que se siguen desarrollando por los internos. Pretende lograr rememorar la expresión de emociones fuera de la prisión. Nació sin excesivas pretensiones, pero hablamos con Juan Grima de Arráez Editores y se nos disparó por las ideas que nos ofrecía. Después, contactamos con la chef ejecutiva del Restaurante Alejandro, Yolanda García, que demostró un gran entusiasmo y trabajará con grandes cocineros de la provincia. Y no podía faltar un buen fotógrafo que expresara los platos. Hemos contado con la ayuda de Cosentino y la Obra Social La Caixa". María José Matarín explicó que la idea le surge porque la cocina es una de sus grandes aficiones. "Quería hacer de la cocina una experiencia. Son recetas con algún significado de su vida que probaron en su niñez, las hacían sus madres, abuelos... He tenido que conseguir que contaran su propia historias. Tuve que llevarme mi cocina al completo porque en la cárcel trabajan con ollas de tamaño industrial".

Un total de 100 recetas de diez nacionalidades diferentes se presentaron para este libro de recetas, de las que han sido seleccionadas 48. "Recuerdo los abrazos y besos que me daban después de cocinar", aseguró Matarín.

Yolanda García es la coordinadora del trabajo posterior del libro que consiste en que cada chef elabore algunas de las recetas para ofrecerle una presentación más vistosa a la fotografía del libro. También participan las escuelas de hostelería de Almería y Mojácar. "Participarán aproximadamente 24 cocineros. Podemos hacer un libro de emociones y recetas. Asesoraré en el tema estético para que todo siga una línea. Siempre que podamos emplearemos productos de Sabores Almería".

Grima señaló que esta publicación "es muy especial. Es el recetario para la libertad con platos y sabores multiculturales. Es lo que anhelan comer cuando están en la cárcel. Almería puede proporcionar casi el 90% de los productos de la recetas. Es un proyecto que no se ha hecho nunca".

Rodrigo Valero dijo que "voy a poner la guinda. Es una gran responsabilidad, un gran reto que me seduce, sobre todo la historia que está detrás de cada receta, con un gran trasfondo humano. Será sencillo porque estoy con un equipo maravilloso. Carreño ha inmortalizado el proceso de la elaboración de los platos por parte de los presos y yo me encargaré de trabajar con los chefs y los platos que preparen".

Antonio Carmona, de Terraza Carmona, señaló que "estamos muy contentos y las haremos con muchísimo cariño. No van a ser unas simples recetas".