Reciclaje como arte útil y decorativo

Todo elemento desechable puede servir como elemento de una pieza artística. Es la máxima de Andreína Hurtado que expuso hasta ayer una muestra donde todas las piezas estaban compuestas de artículos reciclados en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Benahadux.

Hurtado explica el motivo de realizar la exposición en el municipio: "Vivo desde hace poco tiempo en Benahadux. Deseaba integrarme en la localidad y la mejor manera que conozco es transmitiendo mis conocimientos en el campo de las manualidades y para que las futuras alumnas sepan qué tipo de creaciones podrían realizar en mis talleres. Hacer una exposición es el mejor termómetro para saber si gustará el arte que impartiré o no".

La profesora trabaja con material reciclado desde hace 7 años aproximadamente y ahora se encuentra en el municipio con muchas ganas de transferir sus conocimientos: "Hay que destacar que sin el apoyo incondicional por parte del Ayuntamiento de Benahadux que me ofreció el Salón para hacer la exposición y permitirme hacer talleres en un futuro, esto no habría sido posible".

Llegó al mundo del reciclaje por pura casualidad. "No he estudiado Bellas Artes ni nada parecido. De hecho estudié Medicina y jamás tuve tiempo para ninguna otra cosa que fuera trabajar y estudiar. Mi contacto con las actividades manuales fue porque tuve que hacer una restauración y me vi con materiales a los que quise dar utilidad. Empecé con trabajos muy sencillos y fue un no parar de aprender casi de manera adictiva porque este mundillo es totalmente apasionante", dice Hurtado.

En la muestra se pueden ver distintos soportes que están en cualquier hogar. "El reciclado se usa como soporte y como decoración". La artista asegura que su belleza radica en "darle un punto creativo a la pieza de manera tal que nadie pueda creer que has hecho algo útil o decorativo con un elemento que otra persona desecharía sin pensarlo dos veces".

Los materiales que han servido para realizar las piezas de la exposición son: Cajas de fresas, latas de conserva, botes de cristal, calzado, piezas de electrodomésticos, filtros de café, bolsitas de té, cortezas de palmeras, bisutería, telas, papeles… "Los elementos los obtengo del consumo diario".

Hurtado define su estilo como "artista de medios mixtos", y la motivación para ir eligiendo una pieza u otra ha sido porque "los he realizado en un pasado para decoración propia. La gran mayoría los he regalado. Últimamente me he dejado algunas piezas de muestra para los talleres que impartiré".

Las opiniones de los visitantes a la muestra han sido "sorprendentemente satisfactorias y halagadoras porque siempre he trabajado en solitario y nunca me atreví a ir más allá de lo personal".