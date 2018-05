Reflexión, cine y literatura para los máspequeños

Educación y cine se unen para dar cabida al I Festival Infantil y Juvenil: Cinemegaguay. Una iniciativa del Centro Patrimonio Inmaterial almeriense (CEPIAF) y Yolanda Cruz, directora de varios festivales cinematográficos y doctora en Educación por la Universidad de Almería. El objetivo que lidera esta idea es la concienciación y la necesidad de inculcar desde temprana edad la comprensión del lenguaje audiovisual en la presente sociedad de la información y aprender a discernir los contenidos.

La clausura tuvo lugar ayer en la Escuela Municipal de Música y Artes de la capital. Institutos como el Alhadra, Alborán, Colegio Inés Relaño y el IES Algazul de Roquetas de Mar han formado parte del proyecto. Una jornada que estuvo llena de ilusión, iniciativa y entusiasmo por parte de todos los jóvenes participantes.

Actores y actrices de prestigio asistieron a la gala para fomentar la visión del cine

Meses y meses de trabajo y esfuerzo han protagonizado los sueños cumplidos a los más jóvenes. Días de preparación y proyecciones por los institutos presentando los cortometrajes realizados. El festival estuvo compuesto por jurados de la misma edad que los directores de las piezas para la entrega de los premios en sus distintas categorías (ficción y animación). Tres grupos repartidos en siete, doce y 18 años.

"Teníamos muchísimo interés en que los chicos se acercasen cuanto antes al cine no sólo como espectadores sino como realizadores también. El cine es una forma de expresión. Los temas que se abordan son sobre todo la inclusión en diversos aspectos. En la escuela no se aprende cine, no nos enseñan a ser espectadores y realmente los trabajos realizados por los niños de doces años detrás hay pedagogos y profesores especialistas, por lo que, todo esta bajo estricto control", aseguró Cruz.

Otro de los objetivos de este festival es propiciar la capacidad de reflexión aprovechando la corta edad y así incentivar este modo de ver la vida preparando a los más pequeños para un futuro próximo. "Dar las gracias a todos los asistentes , institutos, patrocinadores... por hacer de este sueño una realidad. Este festival nace por y para los chicos jóvenes que sois el futuro", explicó nieves Gómez, presidenta del CPIAF. 80 obras han sido el total de cortometrajes participantes en el proyecto cinematográfico, sólo 40 han sido los premiados provenientes de diferentes parte de España y otros países.

El festival contó con cuatro jurados: un jurado infantil con integrantes de hasta 12 años de edad que premian cortos realizados por niños y niñas de su misma edad; un jurado juvenil de hasta 16 años que seleccionará al realizador o realizadora ganador de esa categoría, un jurado general y un jurado para la animación, entre ellos la actriz almeriense Eva Almaya y José Manuel García Álvarez.

La gala fue dirigida por el periodista almeriense, Antonio Hermosa, además, contaron con la presencia de los actores Guillermo Campra de la serie Águila Roja y Javier Cidoncha; las actrices Eva Almaya y Amanda Ferrer; y Luis Salvador Cruz, guionista del conocido programa de Antena 3: El Hormiguero. El festival tiene carácter de .