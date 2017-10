Reivindicación para hacer visibles a las personas con Daño Cerebral Adquirido

"Realidades invisibles. Tenían una vida, sus aficiones, sus sueños de futuro... Un día, de repente, un ictus o un golpe en la cabeza cambió sus proyectos de vida para siempre", es un fragmento del manifiesto que leyó María Jesús Mata, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de FAAM, en Puerta Purchena por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.

María Jesús Mata, que también está afectada por el Daño Cerebral Adquirido, apunta que "es un momento muy crítico. Debemos vivir con sus consecuencias el resto de nuestras vidas. La mayor parte sufre alteraciones en la conducta, emocionales, falta de memoria... Son secuelas invisibles que no se llegan a percibir".

Desde la Asociación están atendiendo a 34 personas entre Almería y El Ejido

La vicepresidenta de FAAM quiso dejar una serie de reivindicaciones en su discurso: "No se llegan a comprender la situación de angustia cuando la persona sobrevive; no pueden acceder a terapias de rehabilitación especializadas porque son escasos; hay pocos recursos de inclusión social para reconstruir su vida anterior...".

La Asociación de Daño Cerebral Vivir quiso celebra este acto institucional y una mesa informativa para sensibilizar a la población. Su presidenta, Dolores Prado, recordó que su lucha comenzó con su hijo. "Quiero que se den cuenta que si tienen a una persona que ha sufrido daño cerebral que después del alta no es el final. No se termina el mundo, aunque hay que empezar de nuevo. A mi me dijeron que me hijo se quedaría vegetal y no lo es. Queremos que sepan que existe una asociación que está para ayudarlos".

Loli Olivencia, directora gerente de la Asociación Vivir, se mostró reivindicativa ante la situación: "Realizamos la atención, principalmente, en El Ejido y Almería con un equipo de profesionales para las distintas terapias de psicología, fisioterapia... Pedimos que concierten plazas en la Unidad de Día porque Almería es la última provincia que falta".

Actualmente, desde la Asociación están atendiendo a 34 personas. "No todos los usuarios tienen la misma afectación. Hay muchos casos que continúan su vida, otros que tienen diversos problemas y otros que están gravemente afectados".

Entre algunos de sus objetivos, se encontraban los de promover los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales necesarios para cubrir las necesidades de las personas afectadas, tendente a su integración social.