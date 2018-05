Rolenzos despide mayo con un toque de rock and roll

En la fiesta de este domingo los asistentes podrán ir preparándose para lo que les espera en agosto en este festival que ya se ha vuelto un referente en el panorama musical nacional, y que este año cuenta con la presencia de bandas muy reconocidas como O'Funk'illo, Bad Religion o Loquillo, que se han querido sumar como apuestas fuertes al cartel.

The Juergas Rock Festival cumple su sexta edición, se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de agosto en Adra, como es habitual. Este año con muchas mejoras en el camping, el escenario, los puestos de comida o las duchas, para hacer que los juerguistas disfruten y superarar así las condiciones de la edición pasada. Manuel Cortés, alcalde de Adra, destaca la "gran calidad y gran expectación" que está generando el cartel de este año, y ha trasladado la enhorabuena a los organizadores. Esta sexta edición prevé alcanzar los 40.000 abonos, lo que "generará un impacto económico cercano al millón de euros, y supondrá la creación de más de 200 puestos de trabajo".

Los que quieran disfrutar de Rolenzos este domingo en la Jaima de Adra podrán también probar la cerveza de la banda y participar en los sorteos de abonos de The Juergas Rock. "Estamos muy contentos, de verdad, la gente responde genial en los conciertos y el apoyo que estamos teniendo es increíble año tras año. Nos alegra volver a nuestra casa, a la Jaima, y más en una fiesta de presentación de The Juergas Rock en la que habrá sorteos de abonos para esta edición, nuestra Cerveza Rolenzos que está gustando mucho en las concentraciones y festivales a los que vamos, merchandising y muchas sorpresas más", comenta Fran Carreño, cantante y guitarrista de Rolenzos desde su inicio. "Os esperamos mañana en la Jaima de Adra a partir de las 18:30, aún quedan días de rock and roll", apunta Carlos López, guitarrista de la banda. Hace apenas dos semanas que grabaron su nuevo videoclip en Heartbreak Aguadulce de la mano de Irán Berna, a quien es habitual verle los días del festival abderitano inmortalizando cada momento rodeado de juerguistas.