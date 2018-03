Santa María Magdalena acoge los cultos del Señor de Humildad

Ayer jueves comenzó en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, en el barrio de Los Molinos, el Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia, titular cristífero de la Hermandad de la Coronación. A las siete de la tarde comenzó este primer día de cultos en la sede canónica de la corporación del Martes Santo. La Santa Misa fue presidida por el párroco de dicho templo almeriense y Director Espiritual de la Hermandad de Coronación, el Padre Santiago Barquín.

Hoy viernes, por su parte, se celebrará el segundo día de Triduo en honor al Señor de Humildad y Paciencia a partir de la misma hora, las siete de la tarde.

El Solemne Triduo acabará mañana sábado con el mismo orden de cultos. A partir de las siete de la tarde se celebrará la Santa Misa, la cual será oficiada también por el consiliario de la hermandad.

El domingo, por su parte, se celebrará el Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia. A las diez de la mañana se abrirán las puertas de la Iglesia de Santa María Magdalena para que todos los feligreses, cofrades y fieles que así lo deseen puedan besar los pies de esta talla labrada por el sevillano Salvador Madroñal en 1993 y poder rezarle. El besapiés se prolongará hasta las doce del mediodía. A esa hora se celebrará la Función Principal de Instituto de la Cofradía de Coronación con protestación de Fe católica y renovación de las reglas según prescribe en los estatutos de la hermandad.

Tras ello, ya por la tarde, el besapiés del Señor de Humildad y Paciencia se prolongará desde las cuatro hasta las siete para que ningún cofrade se quede sin postrarse ante las plantas de esta portentosa imagen que representa el pasaje bíblico de la Coronación de Espinas al Señor en el pretorio.

En otro orden de cosas, la cofradía envió el pasado 27 de febrero un comunicado oficial ante los rumores que surgieron unos días antes en Redes Sociales y mensajes rápida sobre la no salida del palio de María Santísima de Gracia y Amparo debido a la falta de costaleros.

La Comisión Gestora de esta hermandad que preside Carlos Galisteo, comunicó al respecto: "La hermandad desmiente lo expuesto y vertido a través de algunas RRSS y medios de comunicación"; "No hay ninguna decisión en firme sobre la situación por la que atraviesa la cuadrilla de María Santísima de Gracia y Amparo"; "Ante la importancia del asunto solicitamos el respeto y comprensión de todos. Agotaremos todas las vías y recursos posibles"; y "La hermandad no se pronunciará sobre este asunto hasta que no finalicen los cultos al Señor de Humildad y Paciencia".

Por último, la Comisión Gestora dejó claro en dicho comunicado: "Es también nuestro deseo transmitir y solicitar la ayuda y colaboración de los hermanos y costaleros de Almería, dejando abierta la cuadrilla para todo aquel que quiera formar parte de ella".

Entre las soluciones narradas en los mentideros cofrades se ha hablado de ponerle ruedas al paso, encerrarse la cofradía en alguna parroquia del centro, una salida exclusiva por su barrio de Los Molinos o una unificación de algunas cuadrillas de palio para sacar, con garantías, este paso de palio que, recodemos, este año además bajaría hasta la Catedral, alargando en metros su recorrido. Aunque todo ello son meras conjeturas hasta que la cofradía no se pronuncie al respecto.