Sensibilizar desde la infancia

Con motivo de la celebración de la Carrera Solidaria por las Enfermedades poco frecuentes, desde AMPA La Salle Virgen del Mar se están impartiendo charlas educativas a alumnos de colegios de toda la provincia, enfocando la rareza de la enfermedad como un modo de sensiblilizarnos ante la diversidad y sobre la necesidad de aceptar a aquellos que son diferentes.

Son charlas con soporte audiovisual en las que se expone la problemática real del día a día de las enfermedades raras, incidiendo en el aspecto social de las mismas, en la exclusión que a veces sufren quienes las padecen y en la necesidad de investigación para poder llegar a tratamientos eficaces, tratando de educar en valores, en solidaridad.

La acogida de los pequeños de los diferentes colegios ha sido espectacular

Se hace especial énfasis en lo que pueden suponer pequeños cambios o modificaciones en nuestro comportamiento, tratando de incluir a aquellos que tienen capacidades diferentes, a mirar más allá de lo evidente y resaltar el valor del esfuerzo por encima del valor de la competitividad, educando en el respeto y en la aceptación de las diferencias como mecanismo de convivencia.

El primer año se impartieron a los alumnos de Primaria, ESO, Bachiller y CCFF del Colegio La Salle Virgen del Mar.

Al año siguiente se impartieron en Colegio La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas, y también a alumnos de CAFD en la Universidad de Almería.

El tercer año se impartieron charlas a alumnos de 4º de ESO del colegio SEK Alboran de El Ejido, formando parte de un trabajo de fin de grado de ESO. Asimismo también se impartieron charlas alumnos de Primaria del Colegio La Milagrosa y alumnos de 1º y 2º de ESO del Colegio Mater Asunta.

Este año se han impartido a alumnos de Primaria y ESO en el Colegio Divina Infantita, alumnos de 1º,2º,3º y 4º de Primaria en el Colegio de El Milagro, así como a alumnos de 5º y6º de Primaria del Colegio Mater Asunta.

La acogida de los peques de los diferentes colegios ha sido espectacular, con una atención y silencio increíble.

En estos años han habido frases que se quedan marcadas como un espontáneo" gracias por venir a enseñarnos " (niño de 8 años), " me ha emocionado (niño de 7 años con discapacidad visual del 80%) " , o bien un abrazo al cuello de un niño de 6 años con Síndrome de Down acompañado de "me ha encantado".