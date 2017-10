Sexo, erotismo, sensualidad, porno y aprendizaje se unen en Aguadulce

Entre 6.000 y 12.000 personas pueden pasar este fin de semana por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce para visitar la Feria Erótica de Almería si se cumplen los pronósticos de Conrad Son, el promotor del evento. Lo cierto es que el sábado arrancó con una mañana floja en público, algo normal según la experiencia de Conrad Son, pero se vino arriba a lo largo de la tarde.

Y es que las posibilidades que ofrece este cita no son pocas. Desde espectáculos lésbicos a bailarinas de pole dance; del bondage a sexo en directo sobre los escenarios o en espectáculos privados; de las exposiciones homoeróticas a la terapia sexual; de los productos más novedosos de las tiendas eróticas más renombradas a libros que sugieren o directamente rompen todas las normas. La Feria Erótica de Almería reúne tantas facetas que incluso presume de ser la que más psicólogos y terapeutas, entre ellos los del Instituto Murciano de Sexología, tiene de todas las que se celebran en España.

La primera edición de esta cita abre sus puertas con un público más que numeroso

De hecho, el organizador del evento tiene claro cuál es el publico mayoritario, las parejas de una edad media por encima de los jóvenes que van a título individual, lo que no significa que no haya muchos de éstos.

Y es que la curiosidad por un tema habitualmente tabú como el sexo hace que muchos se desinivan en un espacio en el que se respira sensualidad a cada paso. De hecho, cerca de la una del mediodía, cuando ya se había presentado a todo el plantel de artistas y colaboradores, Siona Gold prendió el fuego con el primer estriptís de la jornada, seguido por un muy explícito espectáculo no apto para todos los públicos. Un espectáculo que ya era captado por unos aún tímidos asistentes con sus móviles y cámaras de fotos.

Menos vergúenza teníanya cuando hicieron acto de presencia Megan Bala y Caomei Bala con su lésbica actuación. Los objetivos ya no entendían de si había un desconocido al lado y así fue durante el resto del sábado.

Aunque mientras todo esto sucedía, en salas contiguas y en espacios más silenciosos el espectador podía encontrarse con mujeres de entre 50 y 60 años recibiendo, tal vez por primera vez en su vida, consejos para mejorar su vida sexual. Una misión que también hizo suya la comitiva que representa en Aguadulce a www.pornoeducativo.com, una iniciativa que pretende formar con un porno que poco tiene que ver con el que se ve en unas películas que ellos mismos califican de irreales.

Mientras Evita de Luna, mujer de Conrad y jefa de pista, daba paso a un artista tras otro, los espectáculos no dejaron de sucederse, ni las visitas a las muestras de fotografía, al pornomatón... Todo ello mientras no dejaban de llegar vecinos de la provincia y de otras de Andalucía, comunidad que en la actualidad no cuenta con una cita de este tipo y que en Almería encontraron justo lo que buscaban.