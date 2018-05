"Siempre que vengo a esta tierra, me siento un almeriense más"

La arena que surge de su voz flamenca es una de las más reconocibles del panorama de la música española. En su género, es uno de los que más discos venden, y ahora llega con sus grandes éxitos al Festival de Teatro junto a la Partiture Philarmonic Orchestra de Jaén. Sonido clásico y jondo de la mano hoy, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal.

-¿Cómo nace 'Mercé Sinfónico'?

-Nace de los grandes músicos de la sinfónica de Jaén. Mis grandes éxitos lo pasan a pentagrama, y decidí ensayar lo que me pasaron. Al principio, tenía un poco de miedo a ver lo que pasaba, pero después de todos los ensayos me quedé muy contento. Donde más problemas hubo fue en las bulerías y soniquetes. Afortunadamente, trabajé con gente muy joven a la que le gusta mucho el flamenco. Me siento muy feliz de trabajar con la Partiture Philharmonic Orchestra.

-En este espectáculo, cambia de un sonido más puro a más clásico, ¿cómo se ha adaptado Mercé y sus temas a estos cambios?

-Muy bien, a mi público le gusta mucho. La sinfónica engrandece el escenario, aunque también llevo mi guitarra, mis palmas, mis coros... La guitarra manda mucho.

-Con este cambio, ¿el público de José Mercé está creciendo?

-Creo que es el mismo desde que empecé. Creo que van a poder ver al José Mercé más auténtico y lo van a disfrutar lo mismo que cuando un concierto con la guitarra.

-El espectáculo se complementa con elementos visuales.

-Es muy bonito. Cada tema está montado de forma diferente en el escenario. Suena a preciosidad. La gente sale alucinando con las luces y la música. Es una maravilla. Mi pena es que me gustaría verme, ver todo lo que ocurre.

-¿Cuál es el momento más álgido del concierto?

-Cuando escuchan los temas más conocidos es donde la gente se anima más. Hay ciertos temas que los levantan de sus butacas.

-¿Cómo reacciona el público?

-Se queda recogido, escuchando. Cuando ven ese escenario, se quedan alucinado.

-¿Por qué ha elegido este repertorio?

-Una vez que nos reunimos con el jefe Jesús Paulano, estuvimos hablando para ver qué temas eran los mejores para el concierto. Yo les propuse los que tenían que estar en este concierto. Todas mis canciones tienen algo, hay unas que llegan más que otras dependiendo de la persona, pero donde reaccionan más es con las del disco Al aire, que es mi disco más vendido.

-¿Cómo afronta su gira?

-Con muchas ganas y corazón. Me están contratando bastante para este verano. También estoy trabajando en mi nuevo disco con Tomatito. Es un disco muy flamenco, que esperamos que salga en octubre. Queremos volver a nuestras raíces. Estamos abusando de la fusión y el mestizaje. Lo más bonito va a ser un concierto con la guitarra y el cantaor.

-Tiene una relación muy especial con la provincia de Almería, incluso fue pregonero de las fiestas de la capital.

-Entre en Andalucía por Almería, salí de Jerez muy joven, y en la primera peña que actué fue en el Taranto. Ahí se me dio a conocer en todo el mundo. Tengo allí grandes amigos. Me siento querido porque tengo el Taranto de Oro. Siempre que vengo a esta tierra, me siento un almeriense mas. También actúo normalmente en Fondón junto al Tomate. En Nueva York, me paró un americano diciéndome que me había visto actuar en Fondón.

-Recibirá un homenaje muy especial en el Festival.

-Estoy muy contento porque se me va conceder la Butaca de Honor. Muchos grandes compañeros que ya la tienen. Espero que hoy esté lleno, un fuerte abrazo flamenco para todos los almerienses.