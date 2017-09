Susana Lirola pone en marcha para este curso una Escuela de Moda

La almeriense Susana Lirola, una de las diseñadoras de moda más importante de España, tiene ante sí un nuevo reto y es poner en marcha una Escuela de Moda. Precisamente, mañana jueves presenta este curso, donde reunirá a todos los alumnos que se han inscrito.

"Hay tres bloques de asignaturas. Unas de diseño donde se dará dibujo, tecnología textil y moda y empresa. Luego hay otro bloque que es de costura y otro de patronaje. Hay dos perfiles de alumnos, unos los que se quieren dedicar profesionalmente a la moda y otros los que quieren hacerse cosas para si mismo. He separado los perfiles, porque si no la gente se desmotiva", confiesa Lirola.

Después de meses de preparación, se da la bienvenida junto a los alumnos a los Cursos de Diseño y Moda en su taller ubicado en el número 36 en el Paseo de Almería.

Lirola explica como surge la idea de estos cursos después de una larga experiencia como diseñadora. "Mi empresa va creciendo cada vez más y no puedo contratar a gente porque no está preparada. Hay gente que sale de las Escuelas que tiene grandes conocimientos técnicos pero no tiene práctica. El volumen de trabajo cada vez va a más y necesito gente que sepa coser".

"Yo quiero hacer cantera con estos cursos, y obviamente cuando acabe el curso cogeré a las personas que vea más preparadas", confiesa Susana Lirola. El curso durará seis meses, concretamente desde octubre hasta marzo del año próximo.

"Para el perfil profesional serán tres años, mientras que para los que quieran hacerse la ropa para si mismo con el segundo año ya tienen capacidad suficiente para hacerse las prendas. Hay muchas escuelas de moda y academias de corte y confección donde se hacen prendas, yo lo que quiero más que se la hagan es que aprendan a hacérselas".

"La formación que yo voy a dar está basada en mi formación en torno al patronaje", señala, al tiempo que anuncia que el curso comienza el 3 de octubre. "Los que nos dedicamos al a moda llega un momento que necesitas transmitir lo que sabes. Cuando eres más joven tienes más miedos, sobre todo a que te copien o te quiten trabajos, pero yo no tengo ese miedo, yo quiero que Almería sea un referente en moda, porque hay muchos creadores".

"Aunque en los cursos habrá teoría, quiero que toda la teoría aprendida se lleve a la práctica, es la mejor forma de que las cosas se aprendan, y ese es mi cometido. Yo quiero estimular mucho a los alumnos y abrir la llave de la creatividad. La tecnología textil es muy pesada, pero yo quiero que sea algo dinámico", apunta.

Susana Lirola lleva ya 23 años dedicada al diseño y a la moda. "Hoy sé mas que ayer, y yo misma que enseño no paro de aprender. Ese es el balance de estos años. En la moda hay una evolución constante, y si algún día creyera que lo sé todo, algo no irá bien".

A pesar de la crisis, Susana Lirola sostiene que "he conseguido no despedir a ninguno de mis empleados. De todas formas, yo más que crisis creo que todo ha evolucionado muy rápido. La forma de vender y de comprar ha variado mucho, con lo cual la inversión la tienes que hacer de forma distinta".

Finalmente, Susana Lirola no para de trabajar. "Hay varios proyectos en marcha, y trabajamos ya en la elaboración de muestrarios para otras firmas a nivel internacional. Actualmente aparte de hacer nuestra costura a medida tanto en novias como madrina y ceremonia y nuestras colecciones para comercios multimarca seguimos con nuestra propia firma Susana Lirola", sostiene.