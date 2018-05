Talento actual de la moda ochentera

Personal, sencillo, elegante; minuciosa en cada paso, en cada hilo, en cada botón que teje... carismática, divertida y sociable. Así es Loreto Martínez y su estilo en los diseños.

La diseñadora tiene 31 años y es de Roquetas de Mar (Almería). Le apasiona la moda desde que empezó a tener uso de razón. Tal es así, que creaba y rediseñada su propia ropa. Inició sus estudios de Diseño de Interiores en Granada, pero como no terminó de motivarle, tras pasar varios años allí, decidió matricularse en la Escuela de Arte de Almería y hacer su sueño realidad: estudiar Diseño de Moda. Poco tiempo después tuvo que abandonar por asuntos personales, pero no se rindió y continuó su formación en talleres de costura y patronaje. Entre idas y venidas, ideas y más ideas, apareció Pilar, su mano derecha en toda la andadura. "Es una gran profesional y como persona un diez. Estoy muy orgullosa de que me acompañe. Todo este sueño es posible gracias a ella, gracias a unas manos mágicas que nunca se cansan de coser y de plasmar en una tela todo lo que se me pasa por la imaginación. Me considero una persona inconformista y como tal, espero y deseo seguir creciendo junto a ella en este mundo", asegura Martínez.

Su labor a la hora de diseñar consiste en pensar la idea, dibujar, cortar, coser... Además de gestionar la web y redes sociales, realizar los envíos y atender las citas. "Adoro mi trabajo. Dedicarte a lo que te gusta te hace mejorar como persona muchísimo. He crecido en muchos aspectos. Lo noto yo y también mi alrededor más cercano", explica la joven modista.

Recientemente, en el Festival de Cine de Málaga, Toni Acosta, reconocida actriz española, lució un espectacular diseño de la colección Tango. "Es un sueño. Después de todo lo ocurrido comentaba con Toni lo positivo que ha sido para mi que luciera uno de mis vestidos favoritos. He recibido miles de mensajes y pedidos a Estados Unidos, Suiza, Portugal y México. Hemos pasado de ser dos a seis las que estamos cosiendo. La página web ha recibido infinidad de visitas y los seguidores de mi cuenta de Instagram aumentaron en 3.000 sólo en dos días. Siguen mi trabajo y me encanta, de verdad, es un sueño", cuenta la diseñadora entusiasmada.

Respecto a sus objetivos a corto y largo plazo insiste en poder dedicarse profesionalmente a lo que le apasiona: la moda, pero sobre todo seguir luchando por esto y que la firma llegue a todos los rincones del planeta. "Algo de última hora es que voy a participar en el desfile Code 41 de Sevilla en el mes de octubre. La agencia capta jóvenes talentos a nivel nacional.Estoy muy agradecida", expresa.

Entre sus hobbies favoritos: ir a la playa y montar en bicicleta. ¿Sus hábitos cotidianos? "Trabajar y más trabajar. Es lo que quiero y por lo que tanto he luchado este tiempo atrás. Paso más horas en mi taller que en casa, sólo voy a dormir por la noche. Mi equipo y yo esperamos seguir creciendo", anhela Martínez.