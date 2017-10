Taller esculpido con los mejores valores

José Sabiote Navarro trabajaba, como la mayoría de sus paisanos, a los pies de la Sierra de los Filabres, en las canteras de Macael, ayudando cada día a sacar la riqueza de su tierra: el mármol. Sin embargo, este era un futuro que no quería para sus hijos: Antonio, Diego, José, Manuel y Juana. Viendo el arte que podía lucir al darle forma a aquel tesoro, decidió abrir el primer taller de artesanía de Macael, formando entonces a los primeros 'cincelistas', que era como se denominaban antes a los artesanos del mármol.

Sus cuatro hijos aprendieron el oficio de su padre, y poco a poco fueron incorporando a su plantilla a jóvenes del pueblo, que con tan solo 12 o 13 años encontraban allí una salida profesional para su futuro, pero también una gran familia.

Durante el acto entregaron un reconocimiento a cada uno de los hermanos

Los trabajadores del Taller 'Hijos de José Sabiote Navarro' fueron los primeros en empezar a trabajar con herramientas eléctricas, a hacer basas, cruces, chimeneas y artículos de regalo. Estos jóvenes, muchos de los cuales han pasado gran parte de su trayectoria profesional al cobijo de este taller de artesanía, salieron de la empresa y formaron las suyas propias, o se convirtieron en encargados, enseñando lo que habían aprendido con 'Los Curros' ya no solo de técnicas para el mármol, sino también valores, que Antonio, Diego, José y Manuel enseñaban a aquellos jóvenes.

Aunque la empresa 'Hijos de José Sabiote Navarro' cerró hace unos años, en la memoria de sus trabajadores sigue latente la época que allí pasaron. Algo que les ha llevado a dar un paso hacia adelante y a hacer un homenaje a sus maestros, que además de enseñarle a esculpir el mármol con una calidad impecable, también le enseñaron tanto sobre la vida. Por ello, el pasado sábado, como si de un viaje en el tiempo se tratase, hicieron una comida familiar, donde se respiró amistad, melancolía y una gratitud mutua, celebrando todos los años compartidos. Durante el acto, no se olvidaron de los compañeros ausentes, dirigiendo, como no podía ser de otra manera, un emotivo recuerdo a Diego, fallecido hace unos años, pero del cual su recuerdo estuvo presente en todo momento, así como de Manuel, que no pudo asistir por motivos de salud.

Tras una comida amena, los trabajadores tenían preparada otra sorpresa. Y es que, haciendo gala de todo lo que habían aprendido con ellos, esculpieron en mármol la fachada , junto con una placa conmemorativa, y fue entregada a Antonio y José personalmente, y en el caso de Diego, lo recogió su hijo José, y el de Manuel, fue entregado a su hijo, Manuel.

Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas ante este momento que les hizo regresar en cierta parte de nuevo a aquel taller, y donde no pareció que había pasado tanto tiempo desde que cada uno había cogido su camino. Esas lágrimas salieron de nuevo con la proyección de un vídeo que todos prepararon con mucho cariño. Y es que, esta fue la guinda del pastel de un mes de preparativos, para rendir homenaje a los que este año son los pregoneros de las Fiestas de Macael 2017.