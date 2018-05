Vibrante charla de Maxi Pérez recordando a Julio Robles

El Museo de la Guitarra de la capital almeriense sirvió para acoger, hace unos días, la charla-coloquio 'Julio Robles, mis recuerdos' que bajo este título impartió el comentarista de Movistar Toros, Maxi Pérez.

Durante la misma, habló sobre la vida del propio torero abulense y su trayectoria desde que tomó la alternativa en 1972 en la Monumental de Barcelona hasta convertirse en una de las máximas figuras del toreo de su época. No faltaron múltiples anécdotas, como los piques -sanos según palabras del periodista- con Ortega Cano o Manzanares. No se olvidó del paso por Almería, donde Robles consiguió los capotes de paseo de 1984 y 1985, los dos años siguientes tras instaurarse el mismo, que se llevó Mano Vázquez por vez primera. Precisamente en Almería proyectó el comentarista varias fotos, como la que mostró recogiendo este trofeo de la Feria Virgen del Mar o la cogida que tuvo en 1990, cuando Robles comenzó su temporada en Almería un 28 de febrero, la cual según Maxi Pérez, "pudo ser esta mala caída el origen de la fatídica cogida, meses después, en Francia", de la cual también se habló. Fue el 13 de agosto de aquel 1990 en Béziers. El toro 'Timador' le provocó una tetraplejia que lo mantuvo en silla de ruedas, pese a realizar rehabilitación, durante once años. Falleció en Salamanca el 14 de enero de 2001, con 49 años, tras sufrir una peritonitis. Un año después, el alcalde colocó una estatua suya junto a la plaza, la cual cada fin se semana cercano al 14 de enero visitan y postran ante ella un ramo de flores. El acto concluyó con la proyección de un vídeo-homenaje de Tendido Cero al torero abulense y la entrega por parte del Foro Cultural 3 Taurinos 3 de un recuerdo al comentarista, quien se emocionó antes de concluir, leyendo una carta con la que homenajeó, hace unos años, a Julio Robles en el rotativo ABC.