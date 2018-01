La Villa de Gádor estrena un pasodoble dedicado a su gente

Cientos de gadorenses se han dado cita en el Centro Cultural de la Villa de Gádor para disfrutar del Gran Concierto de Navidad. Una cita que cada Navidad se convierte en el gran acontecimiento musical del año y en la que cerca de un centenar de músicos pertenecientes a la Asociación Musical de Gádor y la School Band de la Escuela Municipal de Música han compartido escenario. Un Concierto de Navidad, que esta edición ha tenido como principal novedad el estreno de un pasodoble dedicado a la Villa de Gádor, compuesto por el que fuera durante 11 años director de esta agrupación musical, Agustín Clemente Carrión.

Esta cita con la música se iniciaba con la actuación de la School Band, que bajo la dirección de Nieves Alonso Siles y Leonor Cirera Iribarne, interpretaron los temas "Guantanamera" (Arreglos de Víctor López) "Viking", de Michael Sweeney" y "We Will Rock You"; para dar paso a continuación al concierto de la Asociación Musical de Gdor. que dirige Víctor Enguidanos Royo y que ha deleitado a todos los asistentes con un amplio y variado repertorio musical.

Un concierto que ha tenido dos partes diferenciadas: La primera arrancaba con el tema "Cielo Andaluz", de Pascual Marquina, para continuar con el "Vals de las flores" de Tchaikowsky (Arr. Adrew Balent), "Destello del Alba", de Ferrer Ferran y concluir con el tema "Orien Express", de Philip Sparke.

La segunda parte del concierto navideño ha tenido un carácter más animado y los músicos de la Asociación Musical de Gádor interpretaron "Ymca", de Belolo, Morali, Willis (Arr. Adrew Balent), "Thiller", de Rod Temperton (Arr. P. Murtha) y "Macarena" (Arr. Mesatto Myokion); para dar paso a continuación al estreno del pasodoble "Villa de Gádor", compuesto por Agustín Clemente Carrión.

Un pasodoble inspirado en la Villa de Gádor, sus vecinos y, especialmente dirigido a los componentes de la Asociación Musical de Gádor, cuya interpretación dirigió el propio Agustín Clemente Carrión. Se trata de un pasodoble de concierto muy rítmico, que incluye melodías elegantes y alegres, que transportan al oyente a un trío en el que se escuchan dos flautas representando a dos pajaritos que cantan alegremente mientras se posan entre los naranjos de Paulenca, Quiciliana o Moscolux. Un concierto que tiene un gran final donde se pueden escuchar la alegre y fresca melodía, que refleja según su autor, el carácter alegre de los gadorenses y que termina con un pequeño guiño al himno de Gádor.

Previamente al estreno de este pasodoble subía al escenario la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos Rodríguez, acompañada por el Presidente de la Asociación Musical de Gádor, Manuel Hernández. Lourdes Ramos tenía palabras de felicitación para la familia musical de Gádor y, muy especialmente, para los integrantes de la Asociación Musical de Gádor y la School Band por "este magnífico y sorprendente concierto", a los que trasladó el deseo de que la música siempre perdure en Gádor.