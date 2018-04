Yastina, pura guerra en las batallas de 'La Voz'

Desafiando a la propia Tina Turner. Así se subía la garruchera Yastina esta semana al escenario de 'La Voz Kids', donde con su encanto personal, su locura, y su gran voz consiguió conquistar tanto a los coachs como a todo el público. Una artista que han calificado en el propio espacio de Telecinco como 'la pequeña leona' que sueña con ser una pop star.

La almeriense se enfrentaba en esta fase de 'La Voz Kids' con sus compañeras del equipo de Rosario, Helena y Valentina. Las tres pequeñas se disputaron la plaza con un tema de Tina Turner que consiguieron defender por todo lo alto, poniéndole muy difícil la decisión a Rosario y a Rosana, que finalmente se decidieron por Yastina.

Antes de cantar, la niña de Garrucha confesaba su secreto para salir vencedora: "Bailar como la gran Tina Turner". Y tanto lo consiguió, que el público no pudo evitar ponerse en pie y entre el murmullo se escuchaban frases como "se ha comido a Tina Turner".

Antonio Orozco, que quedó encantado con el resultado y no podía parar de sonreír, afirmaba que "a mi lo que más me ha gustado de toda es la poca vergüenza. Tenéis un alma que es para quedarse a vivir". Por su parte, Vanesa Martín quiso "felicitarlas a las tres, porque la actitud es muy importante en la vida y el escenario impone mucho. De repente hay quien se crece, y otros a los que le cuesta más". "Yo quiero felicitarlas porque me ha parecido una actuación maravillosa" expresaba Melendi.

Tras un momento de deliberación con su ayudante Rosana, Rosario al fin impuso el resultado final: "Estoy muy orgullosa de las tres, de lo valientes que sois, de lo bien que lo hacéis, con las ganas. Yo me guío un poco por la que sea más artistilla, el que tenga algo especial, porque sois todos muy talentosos. Se va a venir conmigo la monstrua de Yastina. No puedo contigo".

Acto seguido el público ovacionaba, mientras la pequeña no podía contener las lágrimas al ver que ha dado un paso más en su sueño de convertirse en una cantante de éxito, a pesar de su corta edad.