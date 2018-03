El bálsamo para la soledad de los mayores

Una llamada de un desconocido se convierte en válvula de escape. Su amigo, compañero o simplemente alguien que le escucha al otro lado del teléfono. Es una de las actividades que Cruz Roja tiene dentro de su Programa de Mayores.

María del Carmen Gallardo fue usuaria y ahora es voluntaria de la Cruz Roja: "Mis padres vivían en Hijate y nos los trajimos del pueblo, aunque les costó adaptarse. Tuvimos que alquilar una casa para que ellos tuvieran su independencia. Vine a la Cruz Roja en 2008 para preguntar si había algún tipo de ayuda. Mandaron a una voluntaria que estaba con ellos dos horas al día que le servía para relacionarse con otras personas, como entretenimiento. Estuvieron unos 6-7 años en el programa. Ellos mantuvieron una vida muy sana, muy divertida".

Tras esta experiencia, Gallardo vio la utilidad del voluntariado de Cruz Roja: "Hice un curso de cuidadora con el Ayuntamiento de Almería. Estoy en un programa de proximidad donde llamo a personas a las que hacemos seguimiento. Yo los llamo para levantar los ánimos, escucharlos, motivarlos y para que sientan que no están solos. Si necesitas a Cruz Roja está para todo".

Después de que Diario de Almería entrevistara a Gallardo, se pudo conocer el trabajo que realizan en distintos talleres y en el que en ese momento estaban inmersos en temas como la violencia de género y la igualdad.

Antonio Álvarez, de 80 años, tiene problemas de visión y se muestra agradecido al programa en el que participa de Cruz Roja. "Aquí, soy el único hombre pero estoy muy bien, aprendemos mucho y me sirve para distraerme. Vivo solo desde hace diez años, y tengo mal la vista y el oído. Tengo la paga mínima y voy a un comedor social. Vengo desde El Zapillo andando, me viene bien para moverme. Hace poco, realicé un curso de la ONCE para aprender a andar con bastón, cada vez veo menos".

Delirio Monreal es una de las usuarias que participan en uno de los programas de Cruz Roja: "Hace un año que estoy de duelo porque falleció mi marido. Tengo una amiga dentro del grupo, me encanta venir. Mis hijas se sienten más tranquilas porque saben que estoy entretenida".

Los proyectos que se incluyen dentro del programa de mayores son: Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas (memoria, atención, lenguaje, calculo, orientación, razonamiento) con 1.577 usuarios en 2017; Ayuda a domicilio complementaria para que puedan continuar con su vida cotidiana (1.895); Red social para personas mayores Enrédate como base para el afrontamiento de la soledad y la mejora de las relaciones intergeneracionales, tanto dentro como fuera de la familia 1.996; Salud constante para mejorar sus hábitos y retrasar la aparición de enfermedades crónicas (1.485); Buen Trato a Personas Mayores para la protección frente al maltrato 1.120); y Atención a personas en proceso de envejecimiento para tener una madurez activa (1.231); y otras acciones (74).

De esta forma, durante 2017 se contó con un total de 5.737 usuarios y 98.288 intervenciones en el Programa de Personas Mayores de Cruz Roja.

María del Mar Moreno, responsable del Programa de Mayores, asegura que muchos de los mayores llegan derivados de los centros de salud o de diferentes acciones de Cruz Roja. "Contribuimos a que las personas mayores, permaneciendo en su entorno, puedan desarrollar su potencial físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y a que participen en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y capacidades". Un trabajo lleno de sensibilidad que lucha para que los mayores tengan una vejez digna y activa.