La banda sonora de los Seat 600

La música es parte de su ADN y el motor, en sus distintas formas, se ha convertido en una de sus ilusiones. Paco Pincel ha querido que el Club de los Seat 600 tenga un himno y, así, esta canción suene como la banda sonora de los viajes de sus socios.

No es la primera vez que Paco Pincel se pone en faena para elaborar un tema para un grupo relacionado con el motor. "Fui presidente de la Asociación de Motos Antiguas y en ese momento también elaboré uno. La música es una manera de cohesionar a un grupo", recuerda.

Según explica el compositor, ambos están basados en otros dos himnos españoles, pasodobles como Suspiros de España y El gato montés. "Todo comienza en esas madrugadas de insomnio en el que empiezo a ensoñar", añade.

Paco Pincel apunta cómo fue el proceso de elaboración de Himno a los Seiscientos de Almería: "Me puse a cuadrarle la letra, siempre haciendo referencia a los valores del club. Pongo en un énfasis en las mujeres, principalmente en esas que acompañan porque son fundamentales. Viven ese ambiente y lo hacen vivir. Muchos no podríamos disfrutar de esta afición sin ellas".

El presidente del Club, Manuel Egea, "se entusiasmo cuando se estaba engendrando la idea. Fue una sorpresa. Lo que pretendía es que sirviera para que la gente se lo pase bien, se sientan partícipes del club".

Pero este regalo que hizo Pincel al Club fue compensado con una sorpresa que el artista no esperaba: "En una fiesta de disfraces en Mojácar me subieron al escenario y me dieron un reconocimiento. Ha tenido muy buena acogida por parte de todos. Ha gustado bastante, lo importante es que la gente lo cante y lo baile".

El autor del himno de los 600 asegura que este himno ya ha traspasado fronteras: "Carlos Mañas, que fue anteriormente presidente del Club, está en Long Island en Estados Unidos. Lo está difundiendo con un vídeo que compagina las imágenes con la música".

Cuando habla de los 600, Pincel dibuja una sonrisa en su rostro: "Para mi es un sentimiento, que me da nostalgia, produce emociones positivas. Cuando lo ve la gente le evoca otros momentos".

Actualmente tiene un Seat 600 E. "Anteriormente, tuve otros dos, pero retomé ese sentimiento. En un cumpleaños y en esa ocasión, vestido de Rey Mago Baltasar, entregaba unos premios de la Asociación de Vecinos Almariya y el sorprendido fui yo cuando me entregaron una bolsita de terciopelo y unas llaves dentro, que eran de mi Seat 600. Me lo había regalado mi mujer y mis hijos".

Según explica, para disfrutar con plenitud de este símbolo de una época "hay que tener un carácter que no te dé vergüenza. Mi hija Noelia se quiso casar en mi 600. Lo tapicé, quité la parte del copiloto y fuimos a la Iglesia en este coche". También ha contado con motos con historia como una vespa con sidecar o una Orbea Mosquito.