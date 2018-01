El estilista que viste el arte y el talento

Los sueños se pueden cumplir desde Almería y el estilista almeriense Sergi Regal, con mucho trabajo y sacrificio, ha conseguido hacerse un nombre reconocido en el panorama nacional y vestir a mujeres muy reconocidas por su talento en las distintas artes escénicas.

El estilista ha conseguido formar parte de la nueva edición de Operación Triunfo vistiendo en varios de los programas a la cantante Mónica Naranjo, miembro del jurado. "Estaré eternamente agradecido por vestirla para OT, es uno de mis ídolos y jamas pensé que pudiera acceder a ella. La gran mayoría de vestidos de Mónica en esta edición del programa son almerienses".

El estilista señala cómo fue el primer contacto con la diva catalana: "Con Mónica preparé como 20 vestidos para la primera cita con ella en Barcelona y eligió mas de la mitad. Para mi es felicidad máxima cuando en revistas y ediciones digitales me nombran como uno de sus diseñadores de cabecera. Voy a seguir trabajando con ella para próximos programas de televisión, aunque mi base siempre va a estar en Almería, en mi negocio y con mis clientes".

Pero Mónica Naranjo no ha sido la única artista que ha vestido el almeriense: "Cuando empecé a hacer mis diseños y a colaborar con sesiones de fotos todo se disparó de una forma impresionante. He vestido a India Martínez, Soraya Arnelas, Malena Gracia, Rosa López... En la pasada Nochevieja Merche presentó la gala de televisión con un diseño mío y también vestí a Eva Pedraza para las Campanadas de Canal Sur. También he trabajado con Carmen Muñoz, modelo y actriz, para galas y alfombras rojas como los Premios Forqué y Premios Platino".

Sergi Regal también ha trabajado para Interviú que anunció su cierre la semana pasada: "He trabajado como estilista para sesiones puntuales y muy triste por el cierre de la revista ya que ha sido un referente y conozco a mucha gente que trabaja ahí, es una pena. También he realizado portadas para otras editoriales nacionales e internacionales con modelos y vestidos para videoclips. Un no parar de trabajo y experiencias que han sido muy gratificantes y enriquecedores personalmente".

El estilista dispone de un negocio que se llama Sergi Regal Ceremonias: "Empecé con una pequeña tienda multimarca de ropa y complementos en la barriada de La Fuensanta hace 14 años y poco a poco fui especializándome en la ceremonia, cosa que fui descubriendo que me apasionaba. Soñaba con poder hacer mis propios diseños e incluso vestidos de novia".

El almeriense detalla la filosofía de su negocio: "Nos dedicamos a hacer realidad los sueños de muchas novias a un precio low cost. Nuestra filosofía es el trabajo, debemos vender y trabajar más para obtener un mismo beneficio pero a la larga salimos ganando y prueba de ello es que hemos superado la crisis y hemos crecido".

El estilista tiene muy claro los principios básicos para trabar en un buen outfit: "Con la experiencia de los años en el sector captas que tallas tienen los clientes con solo un vistazo. Se trata de crear una armonía en la figura, realzar el potencial y disimular lo que debemos. Tenemos que saber qué color puede favorecer según el pelo, color de ojos, color de piel... hay que conseguir que nuestros clientes se sientan radiantes. Me gusta ser muy claro con mis clientes y como siempre les digo que la mayor publicidad que me pueden hacer es que estén perfectos el día de su evento. De hecho, luego recibo fotos para publicar en redes sociales y me encanta verlos tan guapos a todos que para mi es toda una satisfacción".

Sergi Regal recordó cómo nació este sueño: "Mi pasión por la moda está desde que tengo uso de razón. Siempre me ha gustado vestir bien y desde muy pequeño ya tenía enfrentamientos con mi abuela cuando veía combinaciones que no me gustaban y te hablo que podría tener 5 o 6 años. Creo que desde niño he tenido un gusto muy definido y una gran personalidad".