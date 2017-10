El futuro paso de misterio del Resucitado ya es una realidad

Una nueva hoja para los anales fue escrita ayer por la Hermandad de Jesucristo Resucitado, una de las más jóvenes de la Semana Santa capitalina. Y es que en su sede canónica de Montserrat fue presentado la maqueta del que será su futuro titular cristífero junto a todo el grupo escultórico. A las siete y media de la tarde comenzó la Misa de hermandad del mes de noviembre, adelantada una semana por tal efeméride, para aprovechar la asistencia de público. Presidió la misma el párroco de este templo y Director Espiritual de esta cofradía, Manuel Pozo Oller. Fueron muchos los fieles, devotos, hermanos y cofrades de otras corporaciones los que se dieron cita a esta hora y en estos muros.

Al finalizar la Eucaristía, tuvo lugar el acto de presentación de la maqueta del citado grupo escultórico de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida. Hay que recordar que fue el pasado 16 de mayo cuando la cofradía recibió el visto bueno por parte del Obispado.

En el edificio aledaño a la Parroquia de Montserrat se celebró este acto que se inició con la intervención del Hermano Mayor de la corporación, Juan Diego Linares. Este presentó al escultor del misterio, el sevillano José María Leal Bernáldez. El imaginero desveló y explicó la maqueta del Resucitado, el cual está baso en el Evangelio según San Mateo y que verá la luz en 2019. "Con 9 años mi madre me llevó a visitar a la viuda de Francisco Buiza y esta me regaló el busto de la cabeza del ángel del Resucitado de Sevilla. En ese momento decidí que me dedicaría en cuerpo y alma a ser imaginero, por ello me hace tanta ilusión ahora hacer el Resucitado de Almería", indicó el escultor. El acto concluyó con un rotundo aplauso de los presentes.